Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Nisan Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 4 Nisan 2026’da dikkat çekici bir hareketlilik göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları belirlenmiştir. Alış fiyatı 3,249.58 TL, satış fiyatı ise 3,256.23 TL olarak kaydedilmiştir. Gümüş ons fiyatlarında günlük değişim yüzdesi %0.2’dir. Piyasa katılımcıları, bu olumlu artışı değerlendirmektedir. Talep ve arz dengesi üzerindeki etkileri dikkate alınmaktadır.

Aynı saat itibarıyla gümüş ons/dolar paritesi de belirlenmiştir. Alış fiyatı 72.98 dolar, satış fiyatı ise 73.06 dolardır. Bu paritede günlük değişim yüzdesi 0 olarak kaydedilmiştir. Piyasanın bu alanda sakin bir seyir izlediği görülmektedir. Yatırımcılar, doların değerindeki dalgalanmaları izlemektedir. Gümüş fiyatları üzerindeki olası etkiler de takip edilmektedir.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 104.6011 TL, satış fiyatı ise 104.7157 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %0.27’dir. Gümüş gram fiyatlarında hafif bir artış eğilimi gözlemlenmiştir. Bu artış, yerel piyasalardaki talebin güçlenmesiyle desteklenmektedir.

Gümüş piyasaları 4 Nisan 2026 itibarıyla istikrarlı bir büyüme sergilemektedir. Küçük ama pozitif değişimler, gümüş yatırımcıları için umut verici bir ortam sağlamaktadır. Ancak ekonomik verilere ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak piyasanın yönü değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir.