Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Nisan Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

4 Nisan 2026'da gümüş fiyatları dikkat çekici bir artış gösteriyor. Gümüş ons fiyatı 3,249.58 TL alış ve 3,256.23 TL satış ile işlem görmekte, günlük değişim %0.2 seviyesinde. Aynı zamanda gümüş gram fiyatları da yükseliş eğiliminde bulunarak 104.6011 TL alış ve 104.7157 TL satış değerlerine ulaşmıştır. Piyasa katılımcıları, gümüşteki bu olumlu hareketleri ve dolar paritesindeki sakin seyri değerlendirmekte.

Gümüş fiyatları, 4 Nisan 2026’da dikkat çekici bir hareketlilik göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları belirlenmiştir. Alış fiyatı 3,249.58 TL, satış fiyatı ise 3,256.23 TL olarak kaydedilmiştir. Gümüş ons fiyatlarında günlük değişim yüzdesi %0.2’dir. Piyasa katılımcıları, bu olumlu artışı değerlendirmektedir. Talep ve arz dengesi üzerindeki etkileri dikkate alınmaktadır.

Aynı saat itibarıyla gümüş ons/dolar paritesi de belirlenmiştir. Alış fiyatı 72.98 dolar, satış fiyatı ise 73.06 dolardır. Bu paritede günlük değişim yüzdesi 0 olarak kaydedilmiştir. Piyasanın bu alanda sakin bir seyir izlediği görülmektedir. Yatırımcılar, doların değerindeki dalgalanmaları izlemektedir. Gümüş fiyatları üzerindeki olası etkiler de takip edilmektedir.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 104.6011 TL, satış fiyatı ise 104.7157 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %0.27’dir. Gümüş gram fiyatlarında hafif bir artış eğilimi gözlemlenmiştir. Bu artış, yerel piyasalardaki talebin güçlenmesiyle desteklenmektedir.

Gümüş piyasaları 4 Nisan 2026 itibarıyla istikrarlı bir büyüme sergilemektedir. Küçük ama pozitif değişimler, gümüş yatırımcıları için umut verici bir ortam sağlamaktadır. Ancak ekonomik verilere ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak piyasanın yönü değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

