Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Mayıs Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 05 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir gelişme gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons fiyatı alışta 3308.02 TL, satışta ise 3311.27 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, günlük bazda %0.7’lik bir artış göstermektedir.

Döviz kuru açısından gümüş ons / dolar fiyatları alışta 73.15 Dolar, satışta ise 73.20 Dolar olarak kaydedildi. Bu değerler günlük bazda %0.62’lik bir değişim gösteriyor. Dolar karşısındaki performansı, gümüşün uluslararası piyasalardaki konumunu yansıtıyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Türkiye piyasasında gümüş gram fiyatı ise alışta 106.347 TL, satışta 106.4197 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, günlük %0.67’lik bir artış göstermektedir. Gümüş gram fiyatlarındaki bu yükseliş, yerel piyasalardaki talep ve arz dengeleriyle ilişkilidir.

Tüm bu veriler, gümüş fiyatlarının yükselişinin dikkatle izlenmesi gereken bir trend olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde gümüş piyasasındaki gelişmeler, ekonomik ve jeopolitik dinamiklere bağlı olarak şekillenecek. Yatırımcıların piyasalardaki hareketlilikleri takip etmesi önemlidir. Bu, riskleri minimize ederek fırsatları değerlendirmeleri açısından oldukça dikkate değerdir.