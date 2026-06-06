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Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Haziran Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

06 Haziran 2026 tarihinde gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Gümüşün ons başına alış fiyatı 3114.01 TL, satış fiyatı ise 3126.83 TL olarak belirlendi. Günlük değişim % -8.24 olurken, ABD Doları karşısında da gümüş fiyatları düştü. Gram fiyatı ise alışta 100.2697 TL, satışta 100.3733 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar, piyasalardaki belirsizlikler ve dalgalanmalar nedeniyle karar alma süreçlerinde dikkatli olmalı.

Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Haziran Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

06 Haziran 2026 tarihinde, sabah saat 10:00’da gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Gümüşün ons başına alış fiyatı 3114.01 TL’dir. Satış fiyatı ise 3126.83 TL olarak belirlendi. Bu verilere göre, günlük değişim yüzdesi % -8.24 oldu. Son zamanlarda piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcılar üzerinde kaygı yaratmaktadır.

Gümüşün ABD Doları karşısındaki performansı da gözlemleniyor. Gümüş ons/dolar cinsinden alış fiyatı 67.74 USD’dir. Satış fiyatı ise 67.81 USD düzeyindedir. Burada günlük değişim yüzdesi % -8.26 olarak kaydedilmiştir. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilişkilidir. Yatırımcılar için, bu durum önemli bir risk unsurudur. Piyasanın geleceği hakkında öngörüde bulunmak zorlaşmaktadır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Haziran Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Gümüş gram cinsinden fiyatlarına bakacak olursak, alış fiyatı 100.2697 TL’dir. Satış fiyatı ise 100.3733 TL olarak ifade edilmektedir. Günlük değişim yüzdesi % -8.23 olarak belirlenmiştir. Gümüşün gram fiyatındaki bu düşüş, diğer değerli metallerle birlikte gözlemlenen genel fiyat düşüşü ile paraleldir. Yatırımcılar, bu durumları değerlendirmelidir. Piyasalardaki belirsizlik nedeniyle dikkatli adımlar atılması önemlidir.

Gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyen önemli bir faktördür. Piyasalardaki dalgalanmaların nedenleri ve gelecekteki trendler dikkatle takip edilmelidir. Gümüş, değerli bir yatırım aracı olmaya devam etmektedir. Ancak mevcut belirsizlikler ve fiyat değişimleri, yatırım kararlarını zorlaştırmaktadır.

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Gümüş gümüş gram
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