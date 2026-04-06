Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Nisan Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Günlük Gelişmeler

6 Nisan 2026, saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Gümüş ons için alış fiyatı 3,231.33 TL, satış fiyatı ise 3,234.52 TL. Bu değerler, günlük bazda -0.61 oranında bir değişim göstermektedir. Gümüş ons fiyatlarındaki düşüş, piyasalardaki belirsizlikten kaynaklanıyor. Talep dalgalanmaları da bu durumu etkiliyor.

Gümüşün ons/dolar karşısındaki performansına baktığımızda alış fiyatı 72.45 dolar, satış fiyatı ise 72.51 dolardır.

Bir diğer önemli gösterge olan gümüş gram fiyatları saat 10:00 itibarıyla alımda 103.8816 TL, satımda 103.9676 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatlarındaki günlük değişim oranı ise -0.71 olarak kaydedildi.

Gümüş piyasasındaki bu değişimler, yatırımcılar için dikkatle izlenmeli. Hem yerel hem de uluslararası piyasalarda gümüşün gelecekteki performansı, ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişecektir. Gümüş yatırımcıları, bu tür dalgalanmalara karşı dikkatli olmalı. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek önemlidir.