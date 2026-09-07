Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Eylül Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Güncel Durum

07 Eylül 2026 tarihinde gümüş fiyatlarında dikkate değer bir geri çekilme yaşanıyor. Gümüş ons fiyatı, alış fiyatı 3178.36 TL, satış fiyatı ise 3182.19 TL. Günlük değişim yüzde -0.85 olarak belirlenmiş. Bu durum, yatırımcılar için bazı belirsizlikler yaratıyor.

Gümüş onsunun yanı sıra, gümüş ons/dolar fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 65.63 Dolar, satış fiyatı 65.69 Dolar. Burada günlük değişim de -0.85 seviyesini gösteriyor. Dolardaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını etkileyebilir. Bu düşüşün nedenlerini daha derinlemesine analiz etmek gerekiyor.

Başka bir önemli veri ise gümüş gram fiyatı. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 102.199 TL, satış fiyatı 102.2924 TL. Bu segmentte günlük değişim % -0.82 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatlarının düşüşü, piyasalardaki durumu etkileyebilir. Yatırımcıların gümüşe olan bakış açısını değiştirmesi muhtemel.

07 Eylül 2026 itibarıyla gümüş fiyatları genel olarak bir düşüş trendi gösteriyor. Yatırımcıların, bu verileri dikkate alarak stratejilerini gözden geçirmeleri büyük önem taşıyor. Gümüş, değerli bir maden olarak piyasada sorgulanmaya devam ediyor. Belirsizliklerin azalması için gelişmeleri takip etmekte fayda var.