Bugünkü gümüş fiyatı! 08 Haziran Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Günlük Gümüş Fiyatları Üzerine Değerlendirme

08 Haziran 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında dikkat çekici bir gün yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcıların ilgisini çekti. Gümüş ons fiyatında alış fiyatı 3090.33 TL, satış fiyatı ise 3093.85 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -0.91 olarak kaydedildi.

Gümüş onsun dolar cinsinden fiyatına baktığımızda, alış fiyatı 67.03 dolar, satış fiyatı 67.10 dolar seviyesinde yer aldı. Günlük değişim yüzdesi -1.05 olarak görülüyor. Dolar fiyatındaki bu değişiklik, küresel ekonomik koşullardan etkileniyor.

Gümüş gram fiyatlarına 99.3514 TL alış ve 99.4552 TL satış fiyatlarıyla ulaşılmakta. Bu rakamlar günlük değişim oranının -0.91 olduğunu gösteriyor. Gram gümüş fiyatındaki bu gerileme, yerel yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir durum.

Piyasanın gümüşe olan ilgisi ve fiyatlarındaki değişim yüzdeleri önemli. Dikkatli bir analiz ve strateji gerektiriyor. Yatırımcılar ulusal ve uluslararası ekonomik verileri takip etmelidir. Bu, gümüş yatırımlarında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacaktır.