Bugünkü gümüş fiyatı! 08 Şubat Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

08 Şubat 2026 tarihi itibariyle gümüş fiyatları önemli bir artış göstermiştir. Saat 10.00'da gümüş ons fiyatları alışta 3376.26 TL, satışta 3380.81 TL olarak belirlenmiştir.

Gümüş onsun Dolar karşısındaki değeri de önemlidir. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 77.44 Dolar, satış fiyatı ise 77.52 Dolar olarak belirlenmiştir.

Gümüş gram fiyatları da dikkate alınmalıdır. Saat 10.00 itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 108.5567 TL, satış fiyatı 108.6689 TL olarak kaydedilmiştir.

08 Şubat 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmektedir.