Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Haziran Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 09 Haziran 2026 tarihi itibarıyla dalgalı bir seyir izlemektedir. Saat 10:00'da gümüşün ons cinsinden fiyatı 3153.09 TL alış, 3156.13 TL satış olarak işlem görmektedir. Bu değer, gümüşü yatırım aracı olarak değerlendirenler için önemli bir göstergedir. Gün içinde gümüş fiyatlarındaki değişim yüzdesi %0.35 olarak kaydedilmiştir.

Gümüşün ons fiyatının yanı sıra, ons/dolar cinsinden değeri de dikkat çekmektedir. Saat 10:00'da gümüşün ons/dolar cinsinden alış fiyatı 68.37 Dolar, satış fiyatı ise 68.43 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu veriler, gümüş fiyatlarının uluslararası piyasalarda nasıl şekillendiğini göstermektedir. Günlük değişim oranı ise %0.34 olarak hesaplanmıştır.

Gümüşün gram fiyatı, yatırımcılar için diğer önemli bir kriterdir. Saat 10:00'da gümüş gramı alış fiyatı 101.3762 TL, satış fiyatı ise 101.4651 TL olarak belirtilmiştir. Gümüş gramında günlük değişim yüzdesi %0.35 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, piyasalardaki dalgalanmayı ve talep dengesinin etkisini yansıtmaktadır.

Gümüşün değerindeki bu değişiklikler, yatırımcılar için önemli bir mesaj taşımaktadır. Ekonomik verilerin ve jeopolitik gelişmelerin etkileri dikkate alındığında, gümüş fiyat seyrine yönelik tahminler daha kritik hale gelmiştir. Yatırımcılar, gümüş piyasasındaki trendleri izleyerek, portföylerini çeşitlendirme yollarını araştırabilirler.

Gümüş fiyatları ve günlük değişim verileri, yerel ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları göstermektedir. Gümüş, alternatif yatırım araçları arasında yer almaktadır. Fiyat hareketlerine yönelik düzenli analizler yaparak gelecekteki olası yönelimleri değerlendirmek akıllıca olacaktır.