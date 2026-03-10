FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Mart Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlemleniyor. 10 Mart 2026 itibarıyla gümüş Ons fiyatı, alışta 3916,79 TL, satışta 3920,18 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu artış, günlük değişim yüzdesi %2.25 olarak kaydedildi. Aynı zamanda gümüş gram fiyatları da 125,9347 TL alış, 126,0197 TL satış seviyelerine ulaştı. Gümüşe olan talep, piyasalarda hareketliliği etkileyebilir.

Gümüş fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlemleniyor. 10 Mart 2026 sabahı saat 10.00 itibarıyla gümüş Ons fiyatı, alışta 3916,79 TL, satışta ise 3920,18 TL olarak kaydedildi. Bu durum, günlük değişim yüzdesinde %2.25'lik bir artışa işaret ediyor.

Gümüş Ons/Dolar paritesinde de benzer bir yükseliş yaşanıyor. Alış fiyatı 88,91 Dolar, satış fiyatı ise 88,97 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerdeki günlük değişim yüzdesi %2.22 olarak kaydedildi. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarının artış göstermesi, uluslararası piyasalarda gümüş talebinin etkilenebileceğini gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları ise şu an alışta 125,9347 TL, satışta ise 126,0197 TL seviyelerinde. Bu değerlerde günlük değişim yüzdesi %2.24 olarak belirlenmiştir. Gümüşün gram fiyatının artışı, yerel piyasalardaki hareketliliği etkiliyor. Ayrıca gümüş talebini etkileyebilir.

10 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Hem TL hem de Dolar bazında gösterdiği hareket, gümüşe dair işaretler verebilir. Gümüş piyasalarının dinamikleri, fiyatlardaki dalgalanmalarla şekillenecek. Yatırımcıların analizleri ve ön görüler bu bağlamda önem kazanacak.

