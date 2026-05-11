Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Mayıs Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasaları, 11 Mayıs 2026 tarihinde dikkat çekici fiyat hareketleri sergiliyor. Yatırımcılar için önemli bir gün. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları, yatırım stratejileri açısından büyük önem taşıyor.

Gümüş ons fiyatları, alış 3659.03 TL, satış ise 3663.3 TL seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %0.46. Bu hafif artış, gümüşün değer saklama aracı olarak tercih edildiğini gösteriyor. Piyasa bu durumu destekliyor.

Gümüşün ons/dolar fiyatı ise alış 80.65 $, satış 80.72 $ olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi %0.41. Dolar bazında yaşanan hafif artış, gümüşün dirençli bir varlık olma çabasını işaret ediyor. Uluslararası piyasalarda gümüşün etkisi devam ediyor.

Gümüş gram fiyatları alış 117.67 TL, satış 117.7721 TL seviyesinde. Bu alanda günlük değişim yüzdesi %0.51. Gram gümüş fiyatlarındaki artış, yerel piyasalarda talebin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar, güvenli liman arayışı içerisinde.

11 Mayıs 2026 itibarıyla gümüş piyasalarında genel bir artış eğilimi gözlemleniyor. Yatırımcılar için dinamik bir gün başlıyor. Gümüş fiyatlarının ilerleyen saatlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Piyasa koşulları ve global gelişmeler önemli bir faktör olacak.