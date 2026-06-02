Emekli ve memur için tek tek tahtada hesapladı: Tahmini zamlı maaş

Emekli, memur ve memur emeklisi maaş zammına kilitlendi. Temmuz zammı için kritik bir veri olarak Mayıs enflasyonu açıklanmadan önce hesaplamalar da yapılıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'dan tahta üzerinde tek tek tahmini zamlı maaş hesaplaması geldi.

Hande Dağ

SSK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisinin Temmuz maaş zammı için ilk 4 aylık enflasyon rakamı belli oldu. Şimdi gözler mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Uzman isimden emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zamma dair değerlendirme geldi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

CNN Türk'te yer alan haberde konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz "Bakıldığı zaman mayıs enflasyonu bir sonraki ay olan 5 Haziran 2026 Cuma günü açıklanacak. Çeşitli anketler üzerinden yola çıktığımız zaman İstanbul Ticaret Odası'nın mayıs enflasyonu açıklandı ve kesinleşti. Orada da rakam Mayıs için 1.53 belirlendi ve 5 aylık enflasyonu İstanbul'umuzun yüzde 17.76. Finansal Kurumlar Birliği var; Mayıs ayı için anket tahmini 2.87. Betam Hane Halkı anketinde ise yüzde 3,5 puan geleceği tahmin ediliyor" dedi.

Uzmanların tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine gelecek olan farkın yüzde 18,59 olabileceği belirtildi. 4 aylık enflasyon verisine göre yüzde 14,64'lük zam kesinleşirken mayıs ve haziran ayları için mayıs 1,89, haziran 1,52 şeklindeki Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketindeki enflasyon beklentisi işaret edildi.

MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

En düşük emekli maaşı olan 20 bin TL'ye, hesaplanan yüzde 18,59 rakamının eklenmesi halinde ortaya çıkabilecek rakamın 23 bin 718 TL olabileceği belirtildi.

Yılmaz "En düşük memur emeklimiz şu anda 27 bin 772 TL alıyor. %14.31 farkla 31.749 liraya, bekar bir memurumuz 58.305 liradan 66.654 liraya, evli çalışan eşi çocukları olan da eş yardımı ve çocuk yardımı vasıtasıyla 61.890 liradan 70.752 liraya çıkacağını tahmin ediyoruz"

