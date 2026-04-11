Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Nisan Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Durum

11 Nisan 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 3384.13 TL, satışta ise 3389.23 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %0.87 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, gümüş talebinin arttığını gösteriyor. Ayrıca piyasadaki dalgalanmalar da yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Gümüş ons fiyatları için önemli bir gösterge, Gümüş Ons/Dolar değeridir. Bu değer, alışta 75.88 Dolar, satışta ise 75.94 Dolar seviyelerinden işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi %0.76 olarak belirlenmiştir. Gümüşün uluslararası piyasalardaki değeri, yatırımcılar için yön belirleyici bir faktör haline geliyor.

Gümüş gram fiyatları da dikkate alındığında, saat 10:00 itibarıyla 108.8388 TL alış, 108.9249 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %0.86 olarak tespit edilmiştir. Gümüş gram fiyatları, yerel piyasalarda önemli bir gösterge sunuyor. Bu durum, uzun vadeli yatırım stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Gümüş fiyatlarının yükselişi, piyasalardaki durgunluk ve belirsizlik dönemlerinde artış göstermekte. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi, ekonomik belirsizlik ve enflasyon kaygıları ile birlikte artıyor. 11 Nisan 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, yerel ve uluslararası piyasalarda dikkatle izleniyor.