FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Nisan Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

11 Nisan 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli bir yükseliş kaydedildi. Gümüş ons fiyatı alışta 3384.13 TL, satışta ise 3389.23 TL seviyelerine ulaştı. Günlük değişim %0.87 olarak belirlendi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gümüş Piyasasında Son Durum

11 Nisan 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 3384.13 TL, satışta ise 3389.23 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %0.87 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, gümüş talebinin arttığını gösteriyor. Ayrıca piyasadaki dalgalanmalar da yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Gümüş ons fiyatları için önemli bir gösterge, Gümüş Ons/Dolar değeridir. Bu değer, alışta 75.88 Dolar, satışta ise 75.94 Dolar seviyelerinden işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi %0.76 olarak belirlenmiştir. Gümüşün uluslararası piyasalardaki değeri, yatırımcılar için yön belirleyici bir faktör haline geliyor.

Gümüş gram fiyatları da dikkate alındığında, saat 10:00 itibarıyla 108.8388 TL alış, 108.9249 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %0.86 olarak tespit edilmiştir. Gümüş gram fiyatları, yerel piyasalarda önemli bir gösterge sunuyor. Bu durum, uzun vadeli yatırım stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Gümüş fiyatlarının yükselişi, piyasalardaki durgunluk ve belirsizlik dönemlerinde artış göstermekte. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi, ekonomik belirsizlik ve enflasyon kaygıları ile birlikte artıyor. 11 Nisan 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, yerel ve uluslararası piyasalarda dikkatle izleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldıABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.