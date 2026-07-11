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Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Temmuz Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 11 Temmuz 2026 itibarıyla dikkat çeken fiyat değişimleri yaşanıyor. Gümüş ons fiyatları Türkiye'de 2807.97 TL alış, 2820.36 TL satış seviyesine ulaştı. Günlük değişim %0.07 artış gösterirken, uluslararası piyasalarda dolar cinsinden %0.18’lik bir düşüş gözlemleniyor. Gram gümüş alış fiyatı ise 90.3774 TL olarak belirlendi. Ekonomik durgunluk ve piyasa dalgalanmaları, gümüşe olan talebi etkileyen başlıca etkenler arasında.

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Temmuz Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Güncel Durum: 11 Temmuz 2026

11 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında belirli bir hareketlilik var. Saat 10:00’da gümüş ons fiyatları, alışta 2807.97 TL, satışta ise 2820.36 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %0.07’lik bir artış gösterdi. Bu artış, gümüş yatırımcılarını sevindiriyor. Ayrıca, gümüşün güvenli bir değer saklama aracı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Gümüş ons fiyatları, dolar cinsinden ise alışta 59.82 USD, satışta ise 59.89 USD seviyelerine ulaştı. Ancak, günlük değişim yüzdesi % -0.18 olarak kaydedildi. Bu düşüş, gümüşün uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara tepkisi olarak görünüyor. Dolardaki güçlenme de bu durumu etkileyen bir faktör.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 90.3774 TL, satış fiyatı ise 90.4831 TL düzeylerinde gerçekleşti. Günlük değişim yüzdesi %0.03 olarak belirlenmiş durumda. Bu sınırlı artış, gümüş fiyatlarının cılız bir yükseliş gösterdiğini ortaya koyuyor. Ancak, genel ekonomik durgunluk bu durumu etkiliyor.

Gümüşün fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar için önemli bir gözlem alanı sunuyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik veriler, gümüşe olan talebi etkileyen başlıca etkenlerden biri. Yatırımcıların bu dönemde gümüşü değerlendirmesi gerekir. Fiyat gelişmelerini dikkatle izlemek büyük önem taşıyor. Sonuç olarak, 11 Temmuz 2026 gümüş piyasasında kayda değer değişimlerin yaşandığı bir gün oldu.

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Temmuz Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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