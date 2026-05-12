Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Mayıs Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 12 Mayıs 2026 tarihinde oldukça hareketli bir gün geçiriyor. Gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar gözler önüne seriliyor. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons fiyatları 3813.92 TL'den alıcı buluyor. Fiyatlar, 3818.15 TL'den satılmakta. Ancak, bu sabah itibarıyla günlük değişim -2.28 gibi önemli bir oran gösteriyor.

Gümüşün ons başına değeri 84.02 Dolar'dan alış yapılmakta. Gümüş, 84.09 Dolar’dan satışa sunuluyor. Ancak, gümüş ons / dolar fiyatlarındaki günlük değişim yüzdesi -2.38 olarak belirlenmiştir. Bu da uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların gümüş fiyatları üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları ise saat 10:00 itibarıyla 122.6344 TL'den alınıyor. Gümüş, 122.7366 TL'den satılmakta. Günlük değişim yüzdesi -2.29 olarak kaydedilmiştir.

Gümüş piyasasında, 12 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla gözlemlenen negatif değişimler dikkat çekiyor. Yatırımcıların pazar şartlarını dikkatle analiz etmesi gereklidir.