Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Temmuz Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

12 Temmuz 2026 tarihinde gümüş fiyatları piyasasında önemli bir gün yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alış 2807.97 TL, satış ise 2820.36 TL olarak belirlendi. Gümüşün günlük değişim yüzdesi %0.07 olarak kaydedildi. Bu durum yatırımcılar için hafif bir artış beklentisi yaratıyor. Gümüş talebinin artması, fiyatlardaki küçük yükselişin arkasındaki dinamiklerden biri olabilir.

Gümüş ons fiyatının yanı sıra, Gümüş Ons/Dolar paritesi yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla Gümüş Ons/Dolar, alış 59.82 Dolar, satış ise 59.89 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu paritedeki günlük değişim yüzdesi -0.18 ile negatif bir ivme göstermektedir. Bu durum, küresel piyasalardaki gelişmelerin dolara etkisini ve dolayısıyla gümüşün fiyatlandırılmasını etkilemiş olabilir.

Gümüş fiyatlarının gram cinsinden değerine de göz atmakta fayda var. Saat 10:00’da Gümüş Gram fiyatları, alış 90.3774 TL, satış ise 90.4831 TL olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim yüzdesi %0.03 olarak kaydedildi. Gram cinsinden yaşanan bu küçük artış, yatırımcıların piyasalardaki gümüş ile ilgili beklentilerini olumlu yönde etkiliyor.

Gümüş fiyatları 12 Temmuz 2026 itibarıyla hafif artışlar ve dalgalanmalar göstermekte. Gümüş yatırımcıları piyasa şartlarını dikkatle izlemeye devam ediyor. Fiyatlardaki değişimler her zaman dikkatle değerlendirilmelidir. Piyasalardaki gelişmeler gümüş fiyatlarının gelecekteki seyri üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam edecek.