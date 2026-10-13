Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Ekim Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

13 Ekim 2026 itibarıyla gümüş fiyatları piyasalarda dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları 2984.34 TL alış ve 2987.63 TL satış olarak belirlendi. Bu veriler, gümüş yatırımcıları için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Günlük değişim yüzdesi %0.37 olarak kaydedildi. Bu artış, gümüşe olan ilginin arttığını gösteriyor. Yatırımcılar, bu değerli metalde yöneliş sergiliyor.

Gümüş onsunun dolar karşılığı da dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla alış 60.46 dolar, satış ise 60.51 dolar olarak tespit edildi. Dolar karşısındaki durumu, yatırımcılar için önemli bir kriter oluşturuyor. Günlük değişim yüzdesi %0.28 olarak gözlemlendi. Bu verilere bakarak, ekonomik gelişmelerin gümüş fiyatlarını etkileyip etkilemediğini değerlendirmek mümkün.

Gümüş gram fiyatları da yatırımcıların ilgi odağı. Aynı tarih ve saatte gram alım fiyatı 95.9597 TL, satış fiyatı ise 96.0391 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi %0.41 düzeyinde tespit edildi. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, yerel piyasalarda alım satım faaliyetlerinin arttığını gösteriyor. Ayrıca, talebin yükseldiği gözlemleniyor.

Gümüş fiyatları 13 Ekim 2026 itibarıyla yatırımcılar için olumlu bir tablo sunuyor. Hem gümüş ons hem de gram fiyatlarındaki artış, ilginin sürdüğünü işaret ediyor. Bu durum, ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yatırımcıların değerli metallere yönelme eğilimlerini yansıtıyor. Gümüş piyasalarındaki gelişmeler, strateji kuranlar için dikkatle takip edilmesi gereken bir konu oluşturuyor.