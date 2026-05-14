Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Mayıs Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarındaki Güncel Gelişmeler

14 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları piyasalarda dalgalanıyor. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons için alış fiyatı 3961.49 TL'dir. Satış fiyatı ise 3965.51 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, gümüş onsun günlük değişim yüzdesinin -0.28 olduğunu gösteriyor. Yine saat 10:00'da, gümüş ons/Dolar arasında dikkat çekici bir değer kaybı yaşanıyor. Alış fiyatı 87.20 Dolar. Satış fiyatı 87.27 Dolar olarak işlem görmekte. Bu kıymetli metalin global piyasalardaki yankıları günlük değişim yüzdesinin -0.32 olarak kaydedilmesine neden oldu.

Gümüş fiyatlarının daha küçük birimi olan gümüş gram fiyatlarında da ilginç gelişmeler var. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 127.3754 TL'dir. Satış fiyatı 127.4777 TL olarak işlem görmektedir. Gümüş gramın günlük değişim yüzdesi ise -0.29 olarak belirlenmiştir. Belirsiz piyasa koşulları da bu durumu etkilemektedir.

Piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Önümüzdeki günlerde bu trendin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.