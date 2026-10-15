Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 15 Ekim 2026 tarihinde yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir gün olmuştur. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 2767.39 TL, satışta ise 2771.36 TL olarak kaydedilmiştir. Bu rakam, bir önceki günle karşılaştırıldığında %0.75’lik bir artış göstermiştir.

Gümüş onsun dolar cinsinden değeri dikkat çekicidir. Gümüş ons/dolar kuru saat 10:00'da alışta 56.02, satışta ise 56.07 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer, günlük %0.72’lik bir artışı göstermektedir. Dolar bazında gümüş fiyatlarındaki artış, global piyasalardaki dalgalanmalardan ve ekonomik göstergelerden etkilenmektedir.

Gümüş gram fiyatları ise TL cinsinden işlem görmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramın alış fiyatı 89.0034 TL, satış fiyatı ise 89.0828 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, günlük bazda %0.76'lık bir artış göstermektedir.

15 Ekim 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, piyasa koşulları ve yatırımcı ilgisi doğrultusunda yükseliş göstermektedir.