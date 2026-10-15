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Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

15 Ekim 2026 tarihi, gümüş fiyatları açısından yatırımcılar için kayda değer bir dönüm noktası olmuştur. Bu gün gümüş ons fiyatları, alışta 2767.39 TL, satışta 2771.36 TL seviyelerine ulaşarak %0.75 artış göstermiştir. Dolar cinsinden gümüş, 56.02 ve 56.07 seviyelerinde işlem görmüştür.

Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 15 Ekim 2026 tarihinde yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir gün olmuştur. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 2767.39 TL, satışta ise 2771.36 TL olarak kaydedilmiştir. Bu rakam, bir önceki günle karşılaştırıldığında %0.75’lik bir artış göstermiştir.

Gümüş onsun dolar cinsinden değeri dikkat çekicidir. Gümüş ons/dolar kuru saat 10:00'da alışta 56.02, satışta ise 56.07 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer, günlük %0.72’lik bir artışı göstermektedir. Dolar bazında gümüş fiyatlarındaki artış, global piyasalardaki dalgalanmalardan ve ekonomik göstergelerden etkilenmektedir.

Gümüş gram fiyatları ise TL cinsinden işlem görmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramın alış fiyatı 89.0034 TL, satış fiyatı ise 89.0828 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, günlük bazda %0.76'lık bir artış göstermektedir.

15 Ekim 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, piyasa koşulları ve yatırımcı ilgisi doğrultusunda yükseliş göstermektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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