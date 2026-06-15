Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Haziran Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

15 Haziran 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici değişim oranlarıyla ön plana çıkmakta. Bugün itibarıyla gümüş ons fiyatı 3243.73 TL alış, 3247.76 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu değer, günlük bazda %3.1'lik bir artışı işaret ediyor. Gümüş ons fiyatlarının bu kadar yükselmesi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasadaki hareketliliği de artırmakta.

Gümüş ons/Dolar paritesi göz önüne alındığında, bu değerler ve değişim yüzdeleri önemli bir gösterge oluşturuyor. Gümüş ons/Dolar fiyatı, saat 10:00 itibarıyla alış 70.1 Dolar, satış ise 70.17 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu parite günlük bazda %3.07'lik bir artış göstermekte. Döviz piyasasında da dikkatlice izleniyor. Gümüş onsunun uluslararası pazardaki değeri, yatırımcıların gümüşü nasıl değerlendirdiği konusunda kritik bir rol oynuyor.

Diğer yandan gram cinsinden gümüş fiyatları da yatırımcılar için değerli. Gümüş gram fiyatı 104.2987 TL alış, 104.4028 TL satış ile işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi ise %3.12 olarak sıralanmaktadır. Gümüş fiyatlarındaki bu artışlar, enflasyon ve küresel piyasa belirsizlikleri gibi faktörlerden kaynaklanıyor olabilir.

Gümüş fiyatları 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırımcıların beklentileri doğrultusunda yükseliş göstermektedir. Gümüş yatırımcıları, bu fırsatları değerlendirirken fiyatlardaki günlük değişimlerin etkilerini dikkatle incelemelidir. Gümüş, geçmişte olduğu gibi günümüzde de güvenli liman olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların ilgisiyle dinamik bir piyasa oluşturmaya devam ediyor.