Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Mart Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

15 Mart 2026 tarihinde gümüş piyasalarındaki durum merak ediliyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş fiyatları, ekonomik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları çerçevesinde şekilleniyor.

Gümüş Ons fiyatları alışta yaklaşık 3555,05 TL, satışta ise 3568,93 TL seviyelerinde.

Gümüş Ons/Dolar cinsinden alış fiyatları 80,5 dolar, satış fiyatları 80,6 dolar olarak belirlenmiştir. Doların uluslararası piyasalardaki durumu bu değişimlerde önemli bir rol oynamaktadır.

Gümüş Gram fiyatları 114,4467 TL alış, 114,5889 TL satış rakamlarıyla işlem görüyor. Gram gümüş fiyatları, gümüş yatırımcılarını etkileyen bir başka önemli faktördür.

Sonuç olarak, 15 Mart 2026 tarihinde gümüş fiyatları, hem TL hem de dolar bazında dikkat çekiyor. Bu koşullar altında yatırımcılar dikkatli olmalıdır. Piyasa trendlerini izlemeye devam etmekte fayda vardır.