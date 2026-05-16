Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Mayıs Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

16 Mayıs 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir düşüş gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons alış fiyatı 3450.53 TL, satış fiyatı ise 3464.51 TL. Bu değerler, günlük bazda yaklaşık -8.82'lik bir değişim yüzdesine işaret ediyor. Yatırımcılar açısından gümüşteki kayıplar, piyasada belirsizlik yaratıyor. Bu durum, birçok kişinin satış yapma kararı almasına neden olabilir.

Gümüşün ons/dolar fiyatları, Türk lirası cinsinden fiyatlarla benzer bir seyir izliyor. Alış fiyatı 75.92 dolar, satış fiyatı ise 75.98 dolar olarak kaydedilmiş. Bu değerler, gün içerisinde -9’luk bir düşüş göstermiş durumda. Dolar bazındaki gümüş fiyatlarındaki gerileme, dövizle işlem yapan yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gümüş gram fiyatları ise 111.1008 TL alış ve 111.1886 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Burada günlük değişim yüzdesi -8.84 olarak belirlenmiş. Gümüş gramındaki bu düşüş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasa koşulları, gümüş talep ve arzı üzerindeki etkileri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Düşüş trendi, piyasa dinamikleri ve global ekonomik koşullarla ilişkilidir. Yatırımcılar, dalgalanmaların artabileceği bir döneme girebiliriz. Dolayısıyla, gümüş yatırımı yapmayı planlayanların piyasa trendlerini yakından takip etmesi önemlidir. Gümüş piyasasındaki değişiklikler, stratejik hamleler yapmadan önce dikkatle değerlendirilmelidir.