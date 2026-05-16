Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Mayıs Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

16 Mayıs 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatı 3450.53 TL'ye gerilerken, bu durum günlük bazda -8.82'lik bir değişime işaret ediyor. Gümüş gram fiyatları ise 111.1008 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu düşüş, yatırımcılar için belirsizlik yaratmakta. Piyasa dinamikleri ve dövizle işlem yapanların stratejileri, gümüş yatırımlarında önemli bir rol oynamakta.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

16 Mayıs 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir düşüş gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons alış fiyatı 3450.53 TL, satış fiyatı ise 3464.51 TL. Bu değerler, günlük bazda yaklaşık -8.82'lik bir değişim yüzdesine işaret ediyor. Yatırımcılar açısından gümüşteki kayıplar, piyasada belirsizlik yaratıyor. Bu durum, birçok kişinin satış yapma kararı almasına neden olabilir.

Gümüşün ons/dolar fiyatları, Türk lirası cinsinden fiyatlarla benzer bir seyir izliyor. Alış fiyatı 75.92 dolar, satış fiyatı ise 75.98 dolar olarak kaydedilmiş. Bu değerler, gün içerisinde -9’luk bir düşüş göstermiş durumda. Dolar bazındaki gümüş fiyatlarındaki gerileme, dövizle işlem yapan yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gümüş gram fiyatları ise 111.1008 TL alış ve 111.1886 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Burada günlük değişim yüzdesi -8.84 olarak belirlenmiş. Gümüş gramındaki bu düşüş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasa koşulları, gümüş talep ve arzı üzerindeki etkileri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Düşüş trendi, piyasa dinamikleri ve global ekonomik koşullarla ilişkilidir. Yatırımcılar, dalgalanmaların artabileceği bir döneme girebiliriz. Dolayısıyla, gümüş yatırımı yapmayı planlayanların piyasa trendlerini yakından takip etmesi önemlidir. Gümüş piyasasındaki değişiklikler, stratejik hamleler yapmadan önce dikkatle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

