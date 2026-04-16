Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Nisan Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir artış göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş unsunun alış fiyatı 3597.47 TL’dir. Satış fiyatı ise 3600.69 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %1.87 olarak hesaplanmıştır. Bu artış, gümüşün değerinin yükseldiğini göstermektedir. Alım-satım işlemlerinde bu durum etkili bir ivme yaratmaktadır.

Gümüş onsunun dolardaki fiyatı da önemli bir faktördür. Aynı saat itibarıyla gümüş ons/dolar paritesi, alış fiyatı 80.37 dolardır. Satış fiyatı ise 80.43 dolardır. Günlük değişim yüzdesi %1.82 olarak gözlemlenmiştir. Bu değişim, gümüşün uluslararası piyasalardaki değerini yansıtmaktadır. Yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir dinamik oluşturmaktadır.

Gümüş gram fiyatları da piyasa tarafından dikkatle takip edilmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı, alış fiyatı 115.6672 TL’dir. Satış fiyatı ise 115.7535 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Gümüş gramındaki günlük değişim yüzdesi %1.87 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, gümüş yatırımcılarının ilgisini artırmakta ve piyasa hareketliliğine katkı sağlamaktadır.

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Gümüş ve dolardaki değişim verileri, piyasa trendlerini takip edenler için önemlidir. Gümüşe olan talep arttıkça, fiyatlardaki hareketlilik de sürecektir. Yatırımcılar, bu dinamikleri gözlemleyerek bilinçli kararlar alabilirler.