Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Şubat Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla, piyasalarda önemli değişimler gösteriyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alışta 3347.66 TL, satışta 3352.03 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi ise -0.55 olarak kaydedildi. Bu düşüş, piyasalardaki dalgalanmayı işaret ediyor.

Gümüşün ons/dolar değeri de önemli bir gösterge. Alışta 76.55 dolar, satışta 76.64 dolar seviyelerinde sabitlenmiş durumda. Bu bilgiler, TL cinsinden olsa da, döviz piyasalarındaki durumu etkiliyor. Gümüş ons/dolar günlük değişim yüzdesinin -0.55 olması, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların Türk lirası üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Gümüş gram fiyatları, yatırımlar açısından da dikkate değer. Gram gümüş, saat 10.00 itibarıyla alışta 107.6062 TL, satışta 107.7327 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi -0.57 olarak belirlenmiş durumda. Bu hafif düşüş, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Gümüş fiyatlarındaki eğilimler, piyasaların genel durumu açısından önemli ipuçları sunuyor. Piyasa verileri, değerli metallerin yatırım stratejileri için kritik bir rol oynadığını gösteriyor. 16 Şubat 2026 tarihi, gümüş fiyatları açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir gün. Yatırımcılar bu dönemde doğru hamleler yapabilmek için dikkatli olmalı.