FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Şubat Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

16 Şubat 2026 tarihinde gümüş fiyatları önemli dalgalanmalar gösterdi. Piyasalarda, gümüş ons fiyatı alışta 3347.66 TL, satışta 3352.03 TL seviyelerine geriledi. Gümüşün ons/dolar değeri, alışta 76.55 dolar, satışta 76.64 dolar olarak belirlendi. Gram gümüş fiyatları ise 107.6062 TL alış ve 107.7327 TL satış seviyelerinde işlem gördü. Bu değişiklikler, yatırımcıların stratejileri açısından kritik bir öneme sahip.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Şubat Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla, piyasalarda önemli değişimler gösteriyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alışta 3347.66 TL, satışta 3352.03 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi ise -0.55 olarak kaydedildi. Bu düşüş, piyasalardaki dalgalanmayı işaret ediyor.

Gümüşün ons/dolar değeri de önemli bir gösterge. Alışta 76.55 dolar, satışta 76.64 dolar seviyelerinde sabitlenmiş durumda. Bu bilgiler, TL cinsinden olsa da, döviz piyasalarındaki durumu etkiliyor. Gümüş ons/dolar günlük değişim yüzdesinin -0.55 olması, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların Türk lirası üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Gümüş gram fiyatları, yatırımlar açısından da dikkate değer. Gram gümüş, saat 10.00 itibarıyla alışta 107.6062 TL, satışta 107.7327 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi -0.57 olarak belirlenmiş durumda. Bu hafif düşüş, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Gümüş fiyatlarındaki eğilimler, piyasaların genel durumu açısından önemli ipuçları sunuyor. Piyasa verileri, değerli metallerin yatırım stratejileri için kritik bir rol oynadığını gösteriyor. 16 Şubat 2026 tarihi, gümüş fiyatları açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir gün. Yatırımcılar bu dönemde doğru hamleler yapabilmek için dikkatli olmalı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK duyurdu: İnşaat üretim endeksi Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 7,5 arttıTÜİK duyurdu: İnşaat üretim endeksi Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 7,5 arttı
TÜİK açıkladı: Tarım ÜFE ocakta aylık bazda yüzde 8,46 arttıTÜİK açıkladı: Tarım ÜFE ocakta aylık bazda yüzde 8,46 arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.