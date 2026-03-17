Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Mart Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 17 Mart 2026 tarihinde önemli bir artış gösterdi. Gümüş ons fiyatı 3575,27 TL ile önceki güne göre %0.21 yükseldi. Gümüş gram fiyatları ise 114,9365 TL seviyelerine ulaştı. Ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman arayışı, gümüşün değer kazancına etki edebiliyor.

Gümüş fiyatları, 17 Mart 2026 tarihinde dikkat çekici bir hareketlilik sergiledi. Saat 10.00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alış fiyatı 3571.21 TL, satış fiyatı ise 3575.27 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, önceki güne göre %0.21’lik bir artış gösterdi. Piyasalardaki yükseliş, uluslararası yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Gümüş ons/dolar kuru da araştırılıyor. 10.00 itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 80,79 Dolar, satış fiyatı ise 80,87 Dolar seviyesinde seyrediyor. Gümüş ons/dolar fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %0.12 olarak kaydedildi.

Gümüş gram fiyatları ise Türk lirası üzerinden değerlendirildiğinde, alış fiyatı 114,8228 TL, satış fiyatı 114,9365 TL seviyelerine ulaştı. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %0.19 olarak kaydedildi. Gümüş piyasasındaki bu ufak artış, yerli yatırımcıların metalin potansiyel değerini göz önünde bulundurarak piyasaya girişlerini artırabilir.

Gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler, ekonomik belirsizliklerin devam etmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu durumun, yatırımcıların güvenli liman arayışının bir yansıması olabileceği değerlendiriliyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

