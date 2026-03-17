Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Mart Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 17 Mart 2026 tarihinde dikkat çekici bir hareketlilik sergiledi. Saat 10.00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alış fiyatı 3571.21 TL, satış fiyatı ise 3575.27 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, önceki güne göre %0.21’lik bir artış gösterdi. Piyasalardaki yükseliş, uluslararası yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Gümüş ons/dolar kuru da araştırılıyor. 10.00 itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 80,79 Dolar, satış fiyatı ise 80,87 Dolar seviyesinde seyrediyor. Gümüş ons/dolar fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %0.12 olarak kaydedildi.

Gümüş gram fiyatları ise Türk lirası üzerinden değerlendirildiğinde, alış fiyatı 114,8228 TL, satış fiyatı 114,9365 TL seviyelerine ulaştı. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %0.19 olarak kaydedildi. Gümüş piyasasındaki bu ufak artış, yerli yatırımcıların metalin potansiyel değerini göz önünde bulundurarak piyasaya girişlerini artırabilir.

Gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler, ekonomik belirsizliklerin devam etmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu durumun, yatırımcıların güvenli liman arayışının bir yansıması olabileceği değerlendiriliyor.