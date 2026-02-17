FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Şubat Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 17 Şubat 2026 itibarıyla piyasalarda dalgalanmalar sergilemektedir. Saat 10:00'da gümüşün ons fiyatı 3268.89 TL alış, 3277.16 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Bu arada günlük değişim -2.26 olarak kayıtlara geçmiştir. Dolar bazında ise gümüş ons fiyatı 74.8 Dolar alış, 74.91 Dolar satış düzeyindedir ve %2.3'lük bir azalma göstermektedir. Yatırımcıların gelişmeleri dikkatle takip etmesi önerilmektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Şubat Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

17 Şubat 2026 tarihinde gümüş fiyatları, piyasalarda dalgalanmalar göstermeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı alışta 3268.89 TL, satışta ise 3277.16 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi -2.26 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcılar arasında dikkat çekiyor. Gümüşe olan talep üzerinde etkili olduğu görülüyor.

Gümüş ons/dolar paritesinde de benzer bir durum söz konusu. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 74.8 Dolar alış, 74.91 Dolar satış düzeylerinde işlem görmekte. Bu değerler, günlük bazda %2.3'lük bir azalma göstermektedir. Dolar bazındaki bu düşüş, global piyasalarda gümüşe olan talebin yönünü etkileyebilir.

Gümüş gram fiyatı, saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 105.1504 TL, satış fiyatı ise 105.305 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %2.22 oranında bir azalma göstermektedir. Gümüşün gram fiyatındaki bu düşüş, yerel piyasalardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

Gümüş fiyatlarındaki güncel durumu analiz ettiğimizde, piyasalardaki belirsizlikler öne çıkıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma da önemli bir etken olarak dikkat çekiyor. Yatırımcıların, gümüş fiyatlarındaki gelişmeleri izlemeleri gerektiği vurgulanıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
426 bin liranın kayıp sahibi bulundu!426 bin liranın kayıp sahibi bulundu!
Dolarda 14 yıldır bu olmamıştı! En olumsuz tablo oluştuDolarda 14 yıldır bu olmamıştı! En olumsuz tablo oluştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.