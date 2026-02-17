Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Şubat Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

17 Şubat 2026 tarihinde gümüş fiyatları, piyasalarda dalgalanmalar göstermeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı alışta 3268.89 TL, satışta ise 3277.16 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi -2.26 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcılar arasında dikkat çekiyor. Gümüşe olan talep üzerinde etkili olduğu görülüyor.

Gümüş ons/dolar paritesinde de benzer bir durum söz konusu. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 74.8 Dolar alış, 74.91 Dolar satış düzeylerinde işlem görmekte. Bu değerler, günlük bazda %2.3'lük bir azalma göstermektedir. Dolar bazındaki bu düşüş, global piyasalarda gümüşe olan talebin yönünü etkileyebilir.

Gümüş gram fiyatı, saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 105.1504 TL, satış fiyatı ise 105.305 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %2.22 oranında bir azalma göstermektedir. Gümüşün gram fiyatındaki bu düşüş, yerel piyasalardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

Gümüş fiyatlarındaki güncel durumu analiz ettiğimizde, piyasalardaki belirsizlikler öne çıkıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma da önemli bir etken olarak dikkat çekiyor. Yatırımcıların, gümüş fiyatlarındaki gelişmeleri izlemeleri gerektiği vurgulanıyor.