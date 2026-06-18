Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Haziran Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla piyasalarda hareketleniyor. Saat 10:00'da güncellenen verilere göre gümüş ons fiyatı 3194.82 TL alış, 3198.35 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Gümüşün günlük değişim yüzdesi %1.57 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcıların ilgisinin arttığını gösteriyor.

Gümüşün ons/dolar fiyatı da dikkat çekiyor. Bu fiyat 68.79 dolardan alış, 68.86 dolardan satış olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi ise %1.38'dir. Dolar cinsinden yapılan işlemler, uluslararası piyasalarda gümüş fiyatlarının izlenmesini sağlıyor. Yükselen dolar kuru, iç piyasalarda gümüş fiyatlarının yukarı yönlü bir seyir izlemesine katkıda bulunmuş olabilir.

Gümüş gram fiyatları yerel piyasada önemli bir yere sahiptir. 102.718 TL alış, 102.8225 TL satış fiyatı ile karşımıza çıkıyor. Enerji ve sanayi sektörlerindeki talep, gümüşün değer kazanmasına katkı sağlamıştır. Gümüş gramında günlük değişim yüzdesi %1.57 olarak tespit edilmiştir. Bu durum, gümüşün sanayideki önemini de ortaya koyuyor.

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Gümüş, ekonomik belirsizlik ve enflasyon dönemlerinde güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor. Bu yüzden 2026 yılı boyunca gümüş fiyatlarının seyri, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabilir.