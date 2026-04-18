Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Nisan Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

18 Nisan 2026 tarihinde gümüş fiyatları önemli bir artış göstermekte. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons alış fiyatı 3,617.4 TL. Satış fiyatı ise 3,626.62 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi %3.2 olarak hesaplanıyor. Gümüş fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalara yanıt olarak bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Gümüş ons/dolar paritesi de incelendiğinde, alış fiyatı 80.71 dolar. Satış fiyatı ise 80.78 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %2.96 olarak kaydedildi. Bu durum, uluslararası piyasalarda gümüş talebinin arttığını gösteriyor. Yatırımcılar, dolara karşı gümüş alım satımına yönelmektedir.

Gümüş gram fiyatlarında da önemli bir artış gözlemleniyor. Günlük alış fiyatı 116.397 TL. Satış fiyatı ise 116.498 TL olarak belirlenmiş. Buradaki günlük değişim yüzdesi %3.21 olarak değerlendirilmiş. Bu fiyat artışları, yatırımcıların daha dikkatli bir şekilde alım satım yaptığını göstermekte.

Sonuç olarak, 18 Nisan 2026 itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir yükseliş sergiliyor. Hem TL cinsinden hem de dolar bazında artışlar mevcut. Piyasaların gelecekteki yönü hakkında işaretler veriyor. Yatırımcıların bu durumu dikkatle takip etmesi gerektiği açık. Gümüş, bu dönemde bir değer saklama aracı olarak öne çıkıyor.