Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Şubat Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. 18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla, fiyatlar merak ediliyor. Saat 10.00’da aldığımız verilere göre, gümüşün ons fiyatında yukarı yönlü bir hareketlilik var. Gümüş ons fiyatı 3303.03 TL'den 3308.1 TL'ye yükselmiş. Bu, günlük değişim yüzdesi olarak %3.15'lik bir artışa işaret ediyor.

Gümüş ons ve dolar döviz paritesinde de benzer bir durum söz konusu. Alış fiyatı 75.52 dolar olarak belirlenmiş. Satış fiyatı ise 75.60 dolar seviyesine çıkmış. Bu artış, gümüşün global ölçekte değer kazandığını gösteriyor. Günlük değişim yüzdesi ise %3.1 olarak kaydedilmiş.

Gümüş gram fiyatlarında da önemli bir yükseliş trendi gözlemleniyor. Alış fiyatı 106.2177 TL'den, 106.3302 TL'ye çıkmış. Bu durum, piyasalardaki olumlu görünümü destekliyor. Günlük değişim yüzdesi %3.14 olarak kaydedilmiştir.

18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından takip ediliyor.