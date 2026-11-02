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Bugünkü gümüş fiyatı! 2 Kasım Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 02 Kasım 2026 tarihinde önemli bir artış gösterdi. Gümüş ons fiyatı alış 2505.92 TL, satış ise 2509.80 TL olarak belirlendi. Günlük bazda %2.21’lik bir yükseliş yaşandı. Gümüş, piyasalardaki dalgalanmalara karşı korunma aracı olarak ön plana çıkıyor. Gümüş gram fiyatları da dikkat çekti; alış fiyatı 80.5874 TL, satış fiyatı 80.6678 TL oldu. Yatırımcılar için gümüş, cazip bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 2 Kasım Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 02 Kasım 2026 tarihinde önemli bir yükseliş gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons fiyatı alış 2505.92 TL, satış ise 2509.80 TL olarak belirlendi. Bu değerler, günlük bazda %2.21’lik bir artış sundu. Gümüşün ons cinsindeki yükseliş, yatırımcılar açısından olumlu bir sinyal. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı gümüş, korunma aracı olarak ön plana çıkması bekleniyor.

Gümüş ons/Dolar fiyatları da sabah itibarıyla dikkat çekici bir seyir izledi. Alış fiyatı 50.16 Dolar, satış fiyatı ise 50.21 Dolar olarak açıklandı. Günlük değişim yüzdesi %2.16 olarak gerçekleşti. Bu noktada, uluslararası piyasalarda gümüşün gücünü artıran faktörler önem kazanıyor. Jeopolitik belirsizlikler, ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar, gümüşün değerini artıran etkenlerdir.

Gümüş gram fiyatlarında da dikkat çekici değişimler kaydedildi. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş gram alış fiyatı 80.5874 TL, satış fiyatı ise 80.6678 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %2.22 olarak gerçekleşti. Bu fiyat artışları, gümüşü yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Piyasalarda gümüş talebinin artmasına sebep oluyor.

Gümüş, tarihsel olarak değerli bir metal olarak bilinir. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde, yatırım aracı olarak tercih edilir. Yatırımcılar, gümüşün sunduğu fırsatları değerlendirirken piyasa trendlerini dikkatle izlemelidir. 02 Kasım 2026 tarihi itibarıyla, gümüş fiyatlarındaki artışların devam edip etmeyeceği ilerleyen günlerde netleşecektir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 2 Kasım Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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