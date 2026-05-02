Bugünkü gümüş fiyatı! 2 Mayıs Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 2 Mayıs 2026 itibarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gümüş ons fiyatı 3400.37 TL'den işlem görürken, gram fiyatı ise 109.3729 TL seviyesinde belirlenmiştir. Günlük %2.16'lık artış, gümüşün güvenli liman olarak görülmesine bağlıdır. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, yerel ekonomik dinamikler ve gümüş talebindeki artış, yatırımcılar için fırsatlar sunmaktadır. Bu verilerle stratejik kararlar almak önemlidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 2 Mayıs Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Gümüş fiyatları, 2 Mayıs 2026 itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00'da güncellenen verilere göre, gümüş ons fiyatı 3400.37 TL'den alış, 3408.06 TL'den satış olarak belirlenmiştir. Bu değer, günlük %2.16'lık bir artış gösteriyor. Gümüş ons, önemli bir değer saklama aracı olmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, bu fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.

Gümüş ons ve Dolar fiyatı ise, 75.29 Dolar'dan alış ve 75.39 Dolar'dan satış olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, gümüşün olağanüstü talebi nedeniyle dikkat çekiyor. Gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülüyor. Bu durum, fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Gümüş gram fiyatı 109.3729 TL alış, 109.5182 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Bu rakamlar, yerel yatırımcılar için önemli bir gösterge. Günlük %2.16'lık bir artış kaydedilmiştir. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, yabancı piyasalardaki gelişmelerden etkileniyor. Yerel ekonomik dinamikler de bu durumu etkiliyor.

Gümüş fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmese de, bu değerli metalin gelecekteki potansiyeli inancı güçleniyor. Ekonomik hareketlilik ve piyasa dalgalanmaları, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Ancak hızlı değişim gösterdiği için dikkat edilmesi gerekiyor. Gümüş yatırımcıları için bu veriler, piyasa trendlerini takip etme açısından önemli. Stratejik kararlar almak için bu bilgiler oldukça değerlidir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

