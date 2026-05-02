Bugünkü gümüş fiyatı! 2 Mayıs Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 2 Mayıs 2026 itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00'da güncellenen verilere göre, gümüş ons fiyatı 3400.37 TL'den alış, 3408.06 TL'den satış olarak belirlenmiştir. Bu değer, günlük %2.16'lık bir artış gösteriyor. Gümüş ons, önemli bir değer saklama aracı olmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, bu fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.

Gümüş ons ve Dolar fiyatı ise, 75.29 Dolar'dan alış ve 75.39 Dolar'dan satış olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, gümüşün olağanüstü talebi nedeniyle dikkat çekiyor. Gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülüyor. Bu durum, fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Gümüş gram fiyatı 109.3729 TL alış, 109.5182 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Bu rakamlar, yerel yatırımcılar için önemli bir gösterge. Günlük %2.16'lık bir artış kaydedilmiştir. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, yabancı piyasalardaki gelişmelerden etkileniyor. Yerel ekonomik dinamikler de bu durumu etkiliyor.

Gümüş fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmese de, bu değerli metalin gelecekteki potansiyeli inancı güçleniyor. Ekonomik hareketlilik ve piyasa dalgalanmaları, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Ancak hızlı değişim gösterdiği için dikkat edilmesi gerekiyor. Gümüş yatırımcıları için bu veriler, piyasa trendlerini takip etme açısından önemli. Stratejik kararlar almak için bu bilgiler oldukça değerlidir.