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Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Ağustos Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

20 Ağustos 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcılar için büyük bir önem taşımaktadır. Gümüş ons fiyatı 3215.75 TL, gram fiyatı ise 103.3743 TL seviyelerindedir. Gümüş talebinin global piyasalarda sürdüğü gözlenmektedir. Gümüş piyasasındaki dalgalanmalara karşı yatırımcıların dikkatli olmaları önemlidir. Küçük fiyat değişimleri, iki yönlü stratejiler oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Yatırımcılar gümüş piyasalarını takip ederek alternatif fırsatlar değerlendirebilir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Ağustos Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

20 Ağustos 2026'da gümüş fiyatları yatırımcılar için önemli bir gösterge sunmaktadır. Bu sabah saat 10:00'da gümüş ons fiyatı, alışta 3212.11 TL, satışta ise 3215.75 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı %0.08 olmuştur. Gümüş piyasasındaki bu artış, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Gümüş ons/dolar kuru da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Alış fiyatı 66.99 dolar, satış fiyatı ise 67.05 dolardır. Günlük değişim yüzdesi %0.03 olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, global piyasalardaki gümüş talebini göstermektedir.

Gümüş gram fiyatları, yerel yatırımcılar için büyük bir öneme sahiptir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı, 103.2818 TL'den alış, 103.3743 TL'den satış fiyatıyla işlem görmektedir. Gümüş gram fiyatlarındaki günlük değişim yine %0.08 olarak belirlenmiştir. Yerel piyasalardaki bu küçük değişimler, yatırımcılar açısından önemli verilerdir.

Gümüş piyasası genel olarak dalgalanmalara açıktır. Gün içindeki bu küçük değişimler, iki yönlü stratejiler geliştiren yatırımcılar için fırsatlar yaratmaktadır. Hem ons hem de gram üzerinden yapılan işlemler, gümüşe olan talebin sürdüğünü göstermektedir. Gelişen ekonomik koşullar ve piyasalardaki belirsizlik, gümüşün değerinde dalgalanmalara yol açmaya devam etmektedir.

Tüm bu veriler ışığında, yatırımcıların gümüş piyasalarını yakından takip etmeleri önemlidir. Bu, stratejilerini oluştururken faydalı olacaktır. Gümüş, güvenli bir liman arayışında olan yatırımcılar için önemli bir alternatif sunmaya devam etmektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Ağustos Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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