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Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

20 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir artış gösterdi. Gümüşün ons fiyatı 3229.97 TL alış ve 3233.69 TL satış ile kaydedildi. Günlük değişim %1.71 olarak belirlendi. Küresel piyasalardaki gelişmeler, gümüşe olan talebi artırmakta. Gram gümüş fiyatları da 103.8798 TL alış ve 103.9269 TL satış ile yükseldi. Yatırımcıların ilgisi, gümüş piyasasında fırsatlar sunuyor. Dikkatli bir izleme şart görünüyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

20 Eylül 2026 itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir gelişim gösterdi. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu durumu takip ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alışta 3229.97 TL, satışta 3233.69 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi %1.71 olarak belirlendi. Bu yükseliş, gümüş yatırımcılarının dikkatini çekti. Piyasadaki dalgalanmaların etkisi de gözler önüne serildi.

Gümüş ons değerinin yanı sıra, ons/dolar karşılığındaki fiyatları incelemek önemlidir. Alış fiyatı 66.25 Dolar, satış fiyatı ise 66.28 Dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %1.63 ile yükseliş gösterdi. Küresel piyasalardaki gelişmeler, gümüş fiyatlarını etkiledi. Bu durum, gümüşün uluslararası piyasalardaki değerinin arttığını da ortaya koyuyor.

Diğer taraftan, gümüş gram fiyatları da dikkat çekici. Saat 10:00 itibarıyla gram gümüşün alış fiyatı 103.8798 TL, satış fiyatı ise 103.9269 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %1.69 olarak belirlendi. Gram gümüş fiyatlarındaki artış, yatırımcıların gümüşe talebinin yükseldiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, 20 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir yükseliş kaydetti. Yatırımcıların gümüşe ilgisi fiyat artışını sürdürüyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve uluslararası ekonomik gelişmeler gümüş fiyatları üzerindeki etkiyi artırıyor. Bu durum, gümüş yatırımcıları için fırsatlar sunuyor. Ancak dikkatli bir yaklaşım gerekmekte.

Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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