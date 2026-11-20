Gümüş Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

20 Kasım 2026 itibarıyla gümüş piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları dikkat çekiyor. Günlük değişim yüzdeleri, piyasanın gidişatı hakkında bilgiler sunuyor.

Gümüş ons fiyatları, alış bülteninde 2132.79 TL olarak işlem görüyor. Satış bülteni ise 2135.49 TL değeri ile kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi -3.74 olarak belirlendi. Bu durum, gümüş piyasasında bir gerilemenin yaşandığını gösteriyor. Yatırımcılar açısından bu dalgalanmalar, risklerin değerlendirilmesinde kritik bir öneme sahiptir.

Gümüş ons/dolar paritesi, alış yönünde 42.17 dolardan işlem görüyor. Satış fiyatı ise 42.22 dolardır. Bu fiyatlarda günlük değişim yüzdesi yok. Bu durum, piyasanın dalgalanma seviyesinin düşük olduğunu gösteriyor. Ancak döviz kurlarındaki dalgalanmaların gümüş fiyatları üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 68.572 TL, satış fiyatı ise 68.6533 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -3.73 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatlarındaki gerileme, piyasa dinamiklerine bağlı spekülatif hareketleri yansıtır.

Gümüş fiyatları, 20 Kasım 2026 itibarıyla gerileme eğiliminde bir seyir izliyor. Alış ve satış fiyatlarındaki düşüşler, yatırımcılar için önemli veriler sunuyor. Piyasa takibinin yapılması ve olası risklerin minimize edilmesi gerekiyor. Gümüş fiyatlarını etkileyen faktörler yakından izlenmelidir. Yatırımcılar, dalgalanmaları değerlendirirken dikkatli olmalı. Dışsal etkenler de göz önünde bulundurulmalıdır.