FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Mart Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

20 Mart 2026 tarihinde gümüş piyasası, önemli bir gelişme yaşıyor. Gümüş ons fiyatları, Türk Lirası cinsinden alış fiyatı 3,165.37 TL, satış fiyatı ise 3,169.48 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı -1.79 ile dikkat çekiyor. Gümüş gram fiyatları da benzer bir seyir izliyor. Alış fiyatı 101.7757 TL, satış fiyatı 101.8897 TL. Yatırımcıların döviz kurlarını ve piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip etmesi gerekiyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Mart Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gümüş piyasası, 20 Mart 2026 tarihinde önemli bir gün geçiriyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları üzerinde etkili veriler var. Gümüş ons fiyatı, Türk Lirası cinsinden alış fiyatı 3,165.37 TL. Satış fiyatı ise 3,169.48 TL olarak belirlendi. Önceki güne göre, -1.79 oranında bir değişim yaşandı. Piyasalardaki dalgalanmalar, gümüş ons fiyatlarının düşmesine yol açtı. Bu durum, yatırımcılar arasında endişelere neden olabilir.

Gümüş onsun dolar karşısındaki değeri de araştırılıyor. Güncel değerlendirmeler, gümüş ons/dolar fiyatlarının alış fiyatının 71.45 Dolar olduğunu gösteriyor. Satış fiyatı ise 71.53 Dolar olarak kaydedildi. Bu verilerde günlük değişim yüzdesi -1.81. Gümüş alım satımı yapan yatırımcıların döviz kurlarındaki dalgalanmaları dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Gümüş gram fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramının TL cinsinden alış fiyatı 101.7757 TL. Satış fiyatı ise 101.8897 TL olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim -1.80 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüş yatırımcılarının stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

Gümüş fiyatlarındaki düşüş, piyasalardaki belirsizlik ve dalgalı seyrin bir yansımasıdır. Yatırımcılar, bu dönemde dikkatli olmalı. Fiyatlardaki dalgalanmaları yakından takip etmek önemlidir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir olduYüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir oldu
Mustafa Sarıgül zamma isyan ettiMustafa Sarıgül zamma isyan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.