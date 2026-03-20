Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Mart Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 20 Mart 2026 tarihinde önemli bir gün geçiriyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları üzerinde etkili veriler var. Gümüş ons fiyatı, Türk Lirası cinsinden alış fiyatı 3,165.37 TL. Satış fiyatı ise 3,169.48 TL olarak belirlendi. Önceki güne göre, -1.79 oranında bir değişim yaşandı. Piyasalardaki dalgalanmalar, gümüş ons fiyatlarının düşmesine yol açtı. Bu durum, yatırımcılar arasında endişelere neden olabilir.

Gümüş onsun dolar karşısındaki değeri de araştırılıyor. Güncel değerlendirmeler, gümüş ons/dolar fiyatlarının alış fiyatının 71.45 Dolar olduğunu gösteriyor. Satış fiyatı ise 71.53 Dolar olarak kaydedildi. Bu verilerde günlük değişim yüzdesi -1.81. Gümüş alım satımı yapan yatırımcıların döviz kurlarındaki dalgalanmaları dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Gümüş gram fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramının TL cinsinden alış fiyatı 101.7757 TL. Satış fiyatı ise 101.8897 TL olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim -1.80 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüş yatırımcılarının stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

Gümüş fiyatlarındaki düşüş, piyasalardaki belirsizlik ve dalgalı seyrin bir yansımasıdır. Yatırımcılar, bu dönemde dikkatli olmalı. Fiyatlardaki dalgalanmaları yakından takip etmek önemlidir.