FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Nisan Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 20 Nisan 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici dalgalanmalar yaşanıyor. Gümüşün ons fiyatı 3576.55 TL'den işlem görürken, dolar bazında ise 79.69 Dolar seviyesine geriledi. Gümüş gram fiyatı da günlük %1.24'lük düşüşle 114.9832 TL seviyesine indi. Bu volatil ortamda yatırımcıların piyasa verilerini sürekli izlemeleri ve tedbirli davranmaları gerekiyor. Ekonomik gelişmeler, gümüş fiyatlarını belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gümüş piyasasında 20 Nisan 2026 tarihi itibarıyla dalgalanmalar gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcılar ve ekonomik analizciler açısından dikkat çekici. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alış fiyatı 3576.55 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 3579.50 TL oldu. Bu rakamlar, bir gün öncesine göre %1.21’lik bir düşüşü gösteriyor. Gümüş onsunun değer kaybetmesi önemli bir gelişme.

Gümüş fiyatları ile ilişkili olan Gümüş Ons/Dolar paritesi de yatırımcıların yakın takibinde. Saat 10:00'da, alış fiyatı 79.69 Dolar olarak kaydedildi. Satış fiyatı ise 79.74 Dolar olarak belirlendi. Bu veriler, günlük %1.28'lik bir düşüşü ortaya koyuyor. Dolar bazındaki gerileme, gümüş yatırımcıları için önemli bir faktör.

Gümüşün gram fiyatı, piyasalarda takip edilen diğer bir gösterge. Saat 10:00 itibarıyla, alış fiyatı 114.9832 TL oldu. Satış fiyatı ise 115.0553 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %1.24 olarak hesaplandı. Bu durum, genel olarak gümüşün değer kaybettiğini vurguluyor. Yatırımcıların daha tedbirli yaklaşmaları gerekiyor.

Gümüş piyasasında bu volatil dönemde dikkatli olmak önemli. Yatırımcıların piyasa verilerini sürekli izlemeleri gerekiyor. Ekonomik gelişmeler ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, gümüş fiyatları üzerinde etkili. Ayrıca, yatırımcıların alım satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Gelecek günlerde gümüş fiyat hareketleri, küresel ekonomik durumla şekillenecek. Talep dinamikleri de kritik bir gösterge olarak kalmaya devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.