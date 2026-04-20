Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Nisan Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 20 Nisan 2026 tarihi itibarıyla dalgalanmalar gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcılar ve ekonomik analizciler açısından dikkat çekici. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alış fiyatı 3576.55 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 3579.50 TL oldu. Bu rakamlar, bir gün öncesine göre %1.21’lik bir düşüşü gösteriyor. Gümüş onsunun değer kaybetmesi önemli bir gelişme.

Gümüş fiyatları ile ilişkili olan Gümüş Ons/Dolar paritesi de yatırımcıların yakın takibinde. Saat 10:00'da, alış fiyatı 79.69 Dolar olarak kaydedildi. Satış fiyatı ise 79.74 Dolar olarak belirlendi. Bu veriler, günlük %1.28'lik bir düşüşü ortaya koyuyor. Dolar bazındaki gerileme, gümüş yatırımcıları için önemli bir faktör.

Gümüşün gram fiyatı, piyasalarda takip edilen diğer bir gösterge. Saat 10:00 itibarıyla, alış fiyatı 114.9832 TL oldu. Satış fiyatı ise 115.0553 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %1.24 olarak hesaplandı. Bu durum, genel olarak gümüşün değer kaybettiğini vurguluyor. Yatırımcıların daha tedbirli yaklaşmaları gerekiyor.

Gümüş piyasasında bu volatil dönemde dikkatli olmak önemli. Yatırımcıların piyasa verilerini sürekli izlemeleri gerekiyor. Ekonomik gelişmeler ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, gümüş fiyatları üzerinde etkili. Ayrıca, yatırımcıların alım satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Gelecek günlerde gümüş fiyat hareketleri, küresel ekonomik durumla şekillenecek. Talep dinamikleri de kritik bir gösterge olarak kalmaya devam edecek.