Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Mayıs Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında 21 Mayıs 2026 Günlük Durum

21 Mayıs 2026 sabah 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında dikkat çekici değişimler olmuştur. Gümüş ons fiyatı alış 3413.72 TL, satış ise 3417.54 TL seviyelerindedir. Günlük değişim yüzdesi -1.26 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, gümüşün bir önceki güne göre değer kaybettiğini göstermektedir. Yatırımcılar, ani düşüş karşısında piyasa durumunu dikkatle izlemektedir.

Gümüş onsun dolar cinsinden fiyatı da takip edilmektedir. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 74.85 Dolar, satış fiyatı ise 74.91 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu veriler, gümüşün global piyasalardaki durumunu etkileyen önemli göstergelerdir. Ancak, günlük değişim yüzdesi -1.3 ile ons cinsinden gümüş fiyatlarındaki düşüşü pekiştirmektedir. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmalara duyarlıdır.

Gümüş gram cinsinden fiyatları da incelenmektedir. Alış fiyatı 109.7685 TL, satış fiyatı ise 109.8565 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi bu ürün için de -1.26 olarak gözlemlenmiştir. Gram cinsinden gümüş alım-satımı yapan yatırımcılar için bu düşüş, maliyet hesaplamalarında etkili olmaktadır.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Tüm bu veriler, gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmaları ortaya koymaktadır. Yatırımcıların karar süreçlerinde bu değişimleri ve piyasanın genel trendlerini göz önünde bulundurmaları önemlidir. Gelecek günlerde gümüş fiyatlarının seyir izlemesi ise merakla beklenmektedir.