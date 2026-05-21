'Topraktan çıkan altın' deniyor: 'Bu işte para var'

Samsun'un Kavak ilçesinde "topraktan çıkan altın" olarak tanımlanan salebin hasadı başladı. Kurusunun kilosu 5 ile 12 bin TL'yi bulan salep, üreticisine yüksek kazanç sağlarken pazarda da büyük ilgi görüyor.

Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi Çakıyeri mevkiinde bulunan Salep Uygulama Merkezi'nde hasat etkinliği düzenlendi. Etkinlikte üreticiler, küçük alanlarda yüksek kazanç sağlaması nedeniyle salebin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti. Tohumluk salebin ise 2 bin 500 ile 4 bin TL arasında değiştiği, hasadın sürdüğü bildirildi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYORUZ"

Salep üreticisi Murat Kayacı, üretimin yıllar içinde büyüdüğünü belirterek, "9 yıldır salep üretiyoruz. Şu anda alt üreticilerle birlikte 17 dönüme çıktık. Onlardan da salep alarak salebi kaynatıp, kurutup ve toz haline dönüştürüyoruz. Satıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İlgi çok fazla" dedi.

"BU İŞTE PARA VAR"

Bir diğer üretici Ramazan Aktaş ise fiyatlardaki yükselişe dikkat çekerek, "Geçen sene kurusu 2 ile 8 bin TL arasında kapanırken, bu sene 1 kilo kuru salebin 12 bin TL'ye kadar çıkacağını dondurmacılar söylüyor. Her geçen yıl katma değeri artıyor. Sadece Samsun değil, Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Salep takibi yapılması gereken bir bitkidir. Eğer ot, salebin etrafını sararsa bu defa salep yetiştiriciliği yapamadım zannediyor. Takip ve emek bu işte önemlidir. Bu işte para var. Para amaç değil, araç olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK ALANDA BÜYÜK GELİR"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun'daki üretim kapasitesine ilişkin bilgi verdi.

Yılmaz, "Salep üretimi yapan üreticilerimizin bir kısmı çoğaltım amaçlı üretim yapmaktadır. Samsun'da üretim yapılan 106 dekarın 88 dekarı çoğaltım amaçlı üretim yapılmaktadır. 44 ton üretim amaçlı salep üretimi bulunmaktadır. Bir kısım üreticimiz ise gıda amaçlı salep üretimi yapmaktadır. 18 dekar alanda 11 ton gıda amaçlı salep üretimi bulunmaktadır. 2025 yılında 55 ton salep üretimi yapılmıştır. Salep, küçük alanlarda yüksek gelir etmesi açısından son derece önemli bir bitkidir" diye konuştu.

"KOOPERATİF MODELİYLE BÜYÜME HEDEFİ"

Kavak Kaymakamı Taha Genç de "Mevcut projemiz var. DOKAP'a projemizi sunduk. İlk etapta yaklaşık 6 milyon TL'ye yakın hibe desteği ve fide desteği sağlamayı, bu fidelerin üreticilerimize dağıtılmasını amaçlıyoruz. Salep üretiminin verimli şekilde yapılabilmesi için en az 10 dönümlük alanların gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ancak biz bunu kooperatif üzerinden gerçekleştirebilirsek, 10 dönüm değil, çok daha küçük alanlarda, hatta metrekare ölçeğinde bile üretim yapılabilir. Üreticilerimiz bu şekilde kooperatif eliyle katma değere dönüştürerek satışını gerçekleştirebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

