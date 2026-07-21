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Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Temmuz Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

21 Temmuz 2026 tarihinde gümüş fiyatlarında önemli bir artış gözlemlendi. Gümüş ons fiyatları alışta 2776.68 TL, satışta ise 2779.69 TL seviyelerine ulaştı. Günlük değişim %4.45 olarak kaydedildi. Dolar cinsinden de gümüş fiyatlarında benzer artışlar yaşandı ve alış fiyatı 58.83 $ seviyesini buldu. Yatırımcılar için yeni fırsatlar sunan bu yükseliş, piyasalardaki dalgalanmaların etkisini de beraberinde getiriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Temmuz Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

21 Temmuz 2026 tarihinde gümüş fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alış 2776.68 TL, satış 2779.69 TL seviyesinde belirlendi. Bu fiyat, günlük %4.45'lik bir artış sergiledi. Artış, yatırımcıların dikkatini çekti. Gümüş ons fiyatlarındaki yükseliş, piyasa dinamiklerinin ve talep artışının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Gümüş fiyatlarının dolar cinsinden belirlenmesi önemli bir faktördür. Saat 10:00’da Gümüş Ons / Dolar alış fiyatı 58.83 $ olarak kaydedildi. Satış fiyatı ise 58.89 $ seviyesinde belirlendi. Dolar cinsinden fiyatlardaki günlük değişim %4.36 artış gösterdi. Dolar bazında fiyatların yükselmesi, uluslararası piyasalarda gümüşe olan talebin arttığını ifade ediyor.

Gümüş gram fiyatı da saat 10:00 itibarıyla dikkat çekici bir artış yaşadı. Alış fiyatı 89.2724 TL, satış fiyatı 89.3635 TL olarak belirlendi. Bu alandaki günlük değişim yüzdesi %4.44 civarında gerçekleşti. Gümüş gram fiyatındaki artış, yatırımcılar arasında güvenin devam ettiğini gösteriyor.

Gümüş piyasasındaki bu yükseliş, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Ancak piyasanın dalgalanmasına sebep olabilecek ekonomik faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Gümüş, tarihsel olarak kriz anlarında güvenli liman olarak görülmektedir. Bugün yaşanan artış ve dalgalanma ile pazarın gelecekte nasıl şekilleneceği merak konusudur.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Temmuz Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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