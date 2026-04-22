Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Nisan Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 22 Nisan 2026 itibarıyla önemli bir artış göstermiştir. Piyasalardaki hareketlilik bu artışı yansıtmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı alışta 3526.17 TL, satışta ise 3529.30 TL olarak belirlenmiştir. Bu, günlük bazda %2.58'lik bir artış anlamına gelmektedir.

Dolar cinsinden gümüş fiyatları alışta 78.51 Dolar, satışta ise 78.56 Dolar olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi %2.47 olarak tespit edilmiştir. Dolar cinsinden bu artış, uluslararası alanda gümüş talebine yönelik işaretler verebilir.

Gümüş gram fiyatı da yükseliş kaydetmiştir. Alış fiyatı 113.395 TL, satış fiyatı ise 113.4673 TL olarak belirlenmiştir. Günlük bazda gümüş gramında %2.54'lük bir artış yaşanmıştır.

22 Nisan 2026 sabahı itibarıyla gümüş fiyatlarının gösterdiği yükseliş, ekonomik belirsizlikler altındaki bir ortamda gerçekleşmektedir. Enflasyonist baskıların devam etmesi, yatırımcıların gümüşü güvenli bir değer saklama aracı olarak görmelerine neden olabilir. Piyasalardaki bu dalgalanmalar, gümüş yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmelidir.