Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Nisan Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

22 Nisan 2026 itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir artış göstermiştir. Dolar cinsinden gümüş fiyatları da yükselirken, ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini şekillendirebilir.

Gümüş fiyatları, 22 Nisan 2026 itibarıyla önemli bir artış göstermiştir. Piyasalardaki hareketlilik bu artışı yansıtmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı alışta 3526.17 TL, satışta ise 3529.30 TL olarak belirlenmiştir. Bu, günlük bazda %2.58'lik bir artış anlamına gelmektedir.

Dolar cinsinden gümüş fiyatları alışta 78.51 Dolar, satışta ise 78.56 Dolar olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi %2.47 olarak tespit edilmiştir. Dolar cinsinden bu artış, uluslararası alanda gümüş talebine yönelik işaretler verebilir.

Gümüş gram fiyatı da yükseliş kaydetmiştir. Alış fiyatı 113.395 TL, satış fiyatı ise 113.4673 TL olarak belirlenmiştir. Günlük bazda gümüş gramında %2.54'lük bir artış yaşanmıştır.

22 Nisan 2026 sabahı itibarıyla gümüş fiyatlarının gösterdiği yükseliş, ekonomik belirsizlikler altındaki bir ortamda gerçekleşmektedir. Enflasyonist baskıların devam etmesi, yatırımcıların gümüşü güvenli bir değer saklama aracı olarak görmelerine neden olabilir. Piyasalardaki bu dalgalanmalar, gümüş yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmelidir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

