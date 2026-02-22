FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Şubat Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 22 Şubat 2026'da araştırılıyor. Saat 10.00'da gümüş ons fiyatı 3703.71 TL'den alınırken, satış fiyatı 3707.79 TL olarak belirlendi. Gümüş ons/dolar fiyatları 84.52 dolardan alış, 84.58 dolardan satış olarak belirlenmiş durumda. Gümüş fiyatlarının izlenmesi yatırım açısından kritik.

Gümüş fiyatları, 22 Şubat 2026 tarihinde de dikkat çekiyor. Saat 10.00'da gümüş ons fiyatı 3703.71 TL'den alış, 3707.79 TL'den satış işlemi görüyor.

Gümüş ons/dolar fiyatları 84,52 dolardan alış, 84,58 dolardan satış olarak belirlenmiş durumda.

Gümüş gram fiyatları ise saat 10.00 itibarıyla 119,0976 TL'den alış ve 119,1821 TL'den satış işlemi gerçekleştiriliyor. Gümüş gram fiyatlarının yükselişi, yerel ve küresel piyasalarda gümüşün artan değerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Bugünkü gümüş fiyatları, piyasa dinamiklerine dair işaretler veriyor. Bu süreçte gümüş fiyatlarının yakın takip edilmesi oldukça önemli.

Gümüş gümüş gram
