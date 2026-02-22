Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Şubat Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 22 Şubat 2026 tarihinde de dikkat çekiyor. Saat 10.00'da gümüş ons fiyatı 3703.71 TL'den alış, 3707.79 TL'den satış işlemi görüyor.
Gümüş ons/dolar fiyatları 84,52 dolardan alış, 84,58 dolardan satış olarak belirlenmiş durumda.
Gümüş gram fiyatları ise saat 10.00 itibarıyla 119,0976 TL'den alış ve 119,1821 TL'den satış işlemi gerçekleştiriliyor. Gümüş gram fiyatlarının yükselişi, yerel ve küresel piyasalarda gümüşün artan değerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.
Bugünkü gümüş fiyatları, piyasa dinamiklerine dair işaretler veriyor. Bu süreçte gümüş fiyatlarının yakın takip edilmesi oldukça önemli.
