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Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Eylül Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

23 Eylül 2026 tarihinde gümüş fiyatları, piyasalarda dikkat çeken bir düşüş eğilimi sergiliyor. Gümüş ons fiyatı 3229.21 TL alış, 3232.44 TL satış ile işlem görmekte. Günlük değişim %1.2 oranında azalırken, gram gümüş fiyatı ise 103.8319 TL'den alış, 103.9261 TL'den satışa yansıyor. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini ve piyasalardaki belirsizlikleri gözler önüne seriyor. Ekonomik göstergelere dikkat edilmesi önem arz ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Eylül Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

23 Eylül 2026'da gümüş fiyatları piyasalarda dikkat çekici bir seyir sergiliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 3229.21 TL'den alış, 3232.44 TL'den ise satış işlemi görüyor. Gümüşün günlük değişim yüzdesi %1.2 oranında bir düşüş gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini yansıtıyor. Fiyatlandırmalardaki dalgalanmalar dikkat çekiyor.

Gümüşün ons fiyatı, ons başına dolar cinsinden fiyatlaması ile önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Gümüş ons/dolar fiyatı, alışta 66.13, satışta ise 66.19 dolar seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimde %1.31’lik bir azalma gözlemleniyor. Bu durum, global piyasalardaki gümüş talebinin ve doların değerindeki değişimlerin etkisini gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. TL cinsinden gram gümüş, saat 10:00 itibarıyla 103.8319 TL'den alış, 103.9261 TL'den satış fiyatıyla işlemde. Burada günlük değişim %1.19 olarak kaydediliyor. Gümüş gram fiyatındaki düşüş, yatırımcıların talebindeki dalgalanmaları yansıtıyor.

23 Eylül 2026'daki gümüş fiyatları, piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle düşüş gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların gümüşü nasıl değerlendireceğine dair soru işaretleri oluşturuyor. Piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik göstergelerin izlenmesi, gümüş yatırımları için kritik önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Eylül Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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