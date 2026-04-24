Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Nisan Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında güncel fiyatlar, 24 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yatırımcılar ve analistler tarafından dikkatle izleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları önemli bir düşüş yaşadı. Gümüş ons alış fiyatı 3346.62 TL, satış fiyatı ise 3348.98 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -1.21 seviyesinde kaydedildi. Bu durum, gümüş ons fiyatındaki gerilemenin piyasada dikkat çeken bir unsur olduğunu gösterdi.

Gümüş ons fiyatlarının yanı sıra, gümüş ons/dolar oranı da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 74.33 Dolar, satış fiyatı ise 74.38 Dolar olarak kaydedildi. Bu seferki günlük değişim yüzdesi -1.43 olarak belirlendi. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki değişim, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekillenmekte. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini etkileyerek gümüşün uluslararası değerini belirlemede rol oynamaktadır.

Gümüş gram fiyatları da gün içerisinde düşüş gösteriyor. Gümüş gram alış fiyatı 107.5956 TL, satış fiyatı ise 107.668 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi -1.23 olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatlarındaki dalgalanmalar, hem yerel talep hem de dünya genelindeki ekonomik işleyiş ile doğrudan ilişkilidir.

24 Nisan 2026 tarihi, gümüş fiyatları üzerinde bir düşüş trendinin hakim olduğu bir gün olarak öne çıkıyor. Gümüş piyasasındaki bu değişimler, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken faktörlerden biri haline geldi. Gümüşün gelecekteki değerine dair belirsizlikler, yatırımcıların alım satım kararlarını etkiliyor. Bu durum, piyasa dinamiklerini şekillendirmeye devam ediyor.