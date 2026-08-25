Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Ağustos Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

25 Ağustos 2026 tarihinde gümüş piyasalarında dikkat çekici bir gün yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli göstergeler mevcut.

Gümüş ons fiyatları, yatırımcılar tarafından sıkça takip ediliyor. Bu saatte gümüş ons alış fiyatı 3287.64 TL, satış fiyatı ise 3291.47 TL. Günlük değişim yüzdesi -0.76 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüşün değer kaybettiğini gösteriyor. Piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor.

Gümüş ons / Dolar fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 68.35 Dolar, satış fiyatı ise 68.41 Dolar. Gümüş ons fiyatları dolar bazında hafif dalgalanma gösteriyor. Günlük değişim yüzdesi -0.83. Bu durum, global piyasalardaki belirsizlikleri yansıtıyor.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir gösterge. Gümüş gram alış fiyatı 105.6975 TL, satış fiyatı ise 105.7903 TL. Günlük değişim yüzdesi -0.77 olarak belirlendi. Bu da gümüş gram piyasasında bir düşüş trendinin sürdüğünü gösteriyor.

25 Ağustos 2026 itibarıyla gümüş fiyatları genel olarak hafif gerileme gösteriyor. Yatırımcılar bu durumu dikkatle izlemeli. Piyasalardaki gelişmeleri takip etmek önem taşıyor. Gümüş, tarihsel olarak değer saklama aracı. Mevcut dalgalanmalar, yatırım stratejilerini gözden geçirmeyi gerektirebilir.