Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Eylül Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 25 Eylül 2026 tarihinde piyasalardaki hareketliliği gösteriyor. Gümüş ons fiyatları, saat 10:00 itibarıyla 3122.12 TL alış ve 3126.28 TL satış değeriyle işlemde. Günlük değişim yüzdesi %0.11 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, yatırımcıların gümüşe ilgi duymalarına yol açabilir. Ayrıca, piyasalarda olumlu bir hava yaratabilir.

Gümüşün ons/dolar karşılığı ise alış fiyatı 63.76 dolar ve satış fiyatı 63.84 dolar. Ancak, günlük değişim yüzdesi -%0.06 olarak saptanmıştır. Dolar bazında yaşanan düşüş, yurt içinde gümüş yatırımcılarının dikkatli olmasını gerektiriyor. Dikkate alınması gereken bir durum. Döviz kurlarındaki değişimler, gümüşün yerel piyasadaki fiyatlamalarını etkileyebilir.

Gümüş gram fiyatları da dikkate değer bir gelişim göstermektedir. Alış fiyatı 100.3722 TL, satış fiyatı ise 100.4981 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %0.16’lık bir artış göstermektedir. Bu artış, gümüş yatırımcıları açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda gram bazında gümüş alım satım işlemlerini etkileyebilir.

Gümüş fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Gümüş ons fiyatlarının TL bazında küçük bir artış göstermesi, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Dolar bazında yaşanan düşüş ise izlenmesi gereken önemli bir faktör. Yatırımcılar, gram fiyatlarındaki artışı dikkate alarak stratejilerini belirlemekte yarar görebilirler. Piyasalardaki bu gelişmeler dikkatli bir takip gerektiriyor.