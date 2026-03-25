Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Mart Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

25 Mart 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli bir hareketlilik gözlemlendi. Saat 10.00 itibarıyla, gümüş fiyatları ons ve gram olarak dikkat çekici bir artış sergiledi. Gümüş ons fiyatı, alışta 3242,15 TL, satışta ise 3246,95 TL seviyesindeydi. Bu fiyatlar, günlük bazda %2.72’lik bir artış gösterdi. Bu denli bir artış, yatırımcıların gümüşün gelecekteki performansına dair beklentilerini etkiliyor.

Gümüş ons/dolar fiyatlarına bakınca, alış fiyatı 73,11 dolar, satış fiyatı ise 73,19 dolar olarak gerçekleşti. Bu değerler, günlük bazda %2.67’lik bir artış anlamına geliyor. Gümüşün dolar karşısındaki değeri, uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve ekonomik verilere bağlıdır. Bu nedenle, fiyatların yükselmesinin sebepleri arasında döviz kurundaki dalgalanmalar ve metal talebindeki artış yer alıyor.

Gümüş gram fiyatlarında da dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Saat 10.00 itibarıyla, alış fiyatı 104,2552 TL, satış fiyatı ise 104,3693 TL seviyesindeydi. Bu fiyatlar, günlük %2.73'lük bir artış gösteriyor. Gram gümüş fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırıyor.

25 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcılar için olumlu bir seyir izliyor. Ekonomik belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar, gümüş gibi değerli madenlere olan talebi etkiliyor. Gümüşün güncel fiyatlarındaki artışlar, yatırımcıların radarında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Gümüş, yatırımcılar için bir değer saklama aracı olma özelliğini koruyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de merakla takip ediliyor.