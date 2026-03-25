Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Mart Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

25 Mart 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli bir hareketlilik yaşandı. Gümüş fiyatları, ons ve gram olarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Gümüş ons fiyatı, alışta 3242,15 TL, satışta ise 3246,95 TL seviyesine ulaştı. Gram gümüş fiyatları da 104,2552 TL alış ve 104,3693 TL satış ile günlük %2.73'lük bir artış sergiledi. Ekonomik belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar, gümüşe olan talebi etkiliyor.

25 Mart 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli bir hareketlilik gözlemlendi. Saat 10.00 itibarıyla, gümüş fiyatları ons ve gram olarak dikkat çekici bir artış sergiledi. Gümüş ons fiyatı, alışta 3242,15 TL, satışta ise 3246,95 TL seviyesindeydi. Bu fiyatlar, günlük bazda %2.72’lik bir artış gösterdi. Bu denli bir artış, yatırımcıların gümüşün gelecekteki performansına dair beklentilerini etkiliyor.

Gümüş ons/dolar fiyatlarına bakınca, alış fiyatı 73,11 dolar, satış fiyatı ise 73,19 dolar olarak gerçekleşti. Bu değerler, günlük bazda %2.67’lik bir artış anlamına geliyor. Gümüşün dolar karşısındaki değeri, uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve ekonomik verilere bağlıdır. Bu nedenle, fiyatların yükselmesinin sebepleri arasında döviz kurundaki dalgalanmalar ve metal talebindeki artış yer alıyor.

Gümüş gram fiyatlarında da dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Saat 10.00 itibarıyla, alış fiyatı 104,2552 TL, satış fiyatı ise 104,3693 TL seviyesindeydi. Bu fiyatlar, günlük %2.73'lük bir artış gösteriyor. Gram gümüş fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırıyor.

25 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcılar için olumlu bir seyir izliyor. Ekonomik belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar, gümüş gibi değerli madenlere olan talebi etkiliyor. Gümüşün güncel fiyatlarındaki artışlar, yatırımcıların radarında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Gümüş, yatırımcılar için bir değer saklama aracı olma özelliğini koruyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de merakla takip ediliyor.

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

