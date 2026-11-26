Gümüş Piyasalarında Bugün: 26 Kasım 2026 Fiyatları ve Değişimler

26 Kasım 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları hareketlilik göstermeye devam ediyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alış 2093.37 TL ve satış 2097.64 TL olarak kaydedildi. Bu değerler, günlük değişimde %0.61'lik bir artışa işaret ediyor. Gümüş, değerli madenler arasında en fazla ilgi gören varlıklardan biri.

Gümüş ons fiyatları dışında, gümüş ons/dolar paritesi de dikkat çekici verilere sahip. Bugün saat 10:00'da gümüş ons/dolar alış fiyatı 41.32 dolar, satış fiyatı ise 41.39 dolar olarak belirlendi. Gümüş ons/dolar paritesinin günlük değişim yüzdeleri ise belirtilmemiştir.

Gümüşün gram fiyatları yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir. Saat 10:00'da gümüş gramı için alış fiyatı 67.3214 TL, satış fiyatı 67.4354 TL olarak kaydedilmiştir. Gümüş gram fiyatları, günlük %0.63'lük bir artışla olumlu bir seyir izlediğini gösteriyor.

Bugünkü gümüş fiyatları, piyasa hareketliliği ve yatırımcılar üzerindeki etkisini sergiliyor. Gümüş, ekonomideki dalgalanmalara ve gelecekteki potansiyele dair önemli bir gösterge olmaya devam edecektir. Yatırımcıların gümüşün değerindeki değişimleri dikkatle takip etmesi önemlidir.