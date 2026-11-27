Gümüş Fiyatları Üzerine Güncel Veriler

27 Kasım 2026 tarihinde gümüş piyasalarında dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 2241.16 TL, satışta 2244.87 TL olarak belirlendi. Gümüş ons fiyatında günlük değişim yüzdesi %6.58 olarak kaydedildi. Bu önemli artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Piyasalarda belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde değerli madenlere yönelim artıyor.

Gümüşün ons bazındaki fiyatlandırması dışında, gümüş ons/dolar kuru da önemli bir yere sahip. 27 Kasım’da bu değer, alışta 44.14 Dolar, satışta 44.19 Dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %6.33 olarak hesaplandı. Dolar bazında gümüş fiyatlarındaki yükseliş, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle ilişkilendirilebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır.

Gümüşün gram cinsinden fiyatlandırılması da dikkate alınmalıdır. Alış fiyatı 72.0721 TL, satış fiyatı ise 72.1537 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %6.58 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatındaki artış, hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda talebin arttığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak piyasalarda dalgalanmalara da neden olabilir. Değerli madenlere yönelik ilginin artması, piyasalarda risk algısını değiştirebilir. Yatırım stratejileri üzerinde etkili olabileceği unutulmamalıdır. Gümüş, tarihsel olarak güvenli bir liman olarak görülmektedir. Bu nedenle yatırımcılar için cazip bir varlık haline gelmiştir.

Gümüş fiyatlarındaki artış, piyasalardaki belirsizliklerle ve ekonomik gelişmelerle ilişkilidir. 27 Kasım 2026 tarihi itibarıyla bu durumun devam etmesi mümkündür. Yatırımcıların dönüşüm sürecini dikkatle izlemeleri gerekmektedir.