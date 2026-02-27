FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Şubat Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

27 Şubat 2026 tarihi, gümüş piyasasında dikkat çekici fiyat hareketlerinin kaydedildiği bir gün oldu. Gümüş ons fiyatı, 3960.94 TL alış ve 3967.65 TL satış seviyeleriyle işlem gördü. Günlük değişim yüzdesi %1.68 olarak belirlendi. Dolar cinsinden gümüş fiyatları ise yükselerek 90.13$ alış ve 90.21$ satış seviyelerine ulaştı. Bu artış, yatırımcıların güvenli liman arayışındaki artışı ve piyasalardaki dalgalanmayı yansıtıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gümüş piyasası, 27 Şubat 2026 tarihinde dikkat çekici bir gün olarak kaydedildi. Saat 10:00 itibariyle gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi. Günlük değişim yüzdeleri yatırımcıların ilgisini artırdı. Alış ve satış fiyatları, piyasalardaki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.

Gümüş ons fiyatı, saat 10:00'da alış fiyatı 3960.94 TL, satış fiyatı ise 3967.65 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %1.68 seviyesinde hesaplandı. Bu artış, gümüş yatırımcılarının umutlarını yansıtıyor. Gümüş ons fiyatlarındaki yükseliş, belirsizliklerin artmasına bağlı olarak güvenli liman arayışını gösteriyor.

Dolar bazında gümüş fiyatları ise alış fiyatı 90.13$, satış fiyatı 90.21$ olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi %1.5 olarak gerçekleşti. Dolar bazındaki bu artış, uluslararası piyasalarda talebin yükseldiğini işaret ediyor. Yatırımcılar, çeşitlendirme stratejilerini sürdürmekte.

Gümüş gram fiyatına baktığımızda, saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 127.3813 TL, satış fiyatı 127.4943 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %1.67 olarak hesaplandı. Gram fiyatlarındaki artış, yerel talep ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisidir. Yatırımcılar, gram ve ons fiyatlarındaki ilişkiyi dikkate alıyor.

27 Şubat 2026 tarihindeki gümüş piyasasında olumlu fiyat hareketleri görüldü. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Gümüş, zorlu ekonomi koşullarında hala tercih edilen bir değer saklama aracı olmaktadır. Gümüşe yönelik bu akış, piyasa dinamiklerini şekillendirmeye devam edebilir.

