FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Ağustos Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasındaki gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekiyor. 28 Ağustos 2026 tarihinde gümüşün ons cinsinden alış fiyatı 3396.87 TL, satış fiyatı ise 3401.23 TL olarak belirlendi. Bu değer, önceki günlere göre yüzde 1.91 artış gösterdi. Gümüş, özellikle piyasalardaki belirsizlikler ve dalgalanmalar karşısında güvenli yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar için piyasa takip önem kazanıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Ağustos Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasındaki gelişmeler dikkat çekiyor. 28 Ağustos 2026 tarihinde fiyat hareketleri kaydedildi. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons cinsinden alış fiyatı 3396.87 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 3401.23 TL olarak tespit edildi. Bu değer, önceki günlere göre yüzde 1.91'lik bir artış gösteriyor. Gümüş, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak değerlendirilmeye devam ediyor.

Gümüşün onsunun dolar cinsinden değeri ise alış fiyatı 70.42 Dolar, satış fiyatı 70.49 Dolar olarak kaydedildi. Dolar bazındaki bu değişim dikkatle izleniyor. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcıların duyarlılığı artıyor. Bu durum önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Gümüşün gram cinsinden fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 109.2254 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 109.3339 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi yüzde 1.92 olarak tespit edildi. Bu oran, gümüş piyasasındaki talebin arttığını gösteriyor. Piyasa dinamikleri bu durumu destekliyor.

Gümüş fiyatlarındaki artışın yatırımcıların risk iştahıyla ilişkisi büyük. Küresel piyasalardaki belirsizlikler de etkili oluyor. Bu nedenle, yatırımcıların piyasa gelişmelerini takip etmesi gerekiyor. Olası fırsatlar yakalamak önemli bir avantaj sağlayabilir. Gümüş, değer saklama özelliğiyle enflasyona karşı bir koruma aracı olarak düşünülüyor. Bu durum, gümüş fiyatlarının dalgalanmalarının stratejilerdeki önemini artırıyor. Hem perakende hem de kurumsal yatırımcılar için durum dikkate alınmalı.

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Ağustos Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 28 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 28 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Çeyrek altın ne kadar oldu? 28 Ağustos 2026 altın fiyatlarıÇeyrek altın ne kadar oldu? 28 Ağustos 2026 altın fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.