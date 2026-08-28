Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Ağustos Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasındaki gelişmeler dikkat çekiyor. 28 Ağustos 2026 tarihinde fiyat hareketleri kaydedildi. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons cinsinden alış fiyatı 3396.87 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 3401.23 TL olarak tespit edildi. Bu değer, önceki günlere göre yüzde 1.91'lik bir artış gösteriyor. Gümüş, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak değerlendirilmeye devam ediyor.

Gümüşün onsunun dolar cinsinden değeri ise alış fiyatı 70.42 Dolar, satış fiyatı 70.49 Dolar olarak kaydedildi. Dolar bazındaki bu değişim dikkatle izleniyor. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcıların duyarlılığı artıyor. Bu durum önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Gümüşün gram cinsinden fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 109.2254 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 109.3339 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi yüzde 1.92 olarak tespit edildi. Bu oran, gümüş piyasasındaki talebin arttığını gösteriyor. Piyasa dinamikleri bu durumu destekliyor.

Gümüş fiyatlarındaki artışın yatırımcıların risk iştahıyla ilişkisi büyük. Küresel piyasalardaki belirsizlikler de etkili oluyor. Bu nedenle, yatırımcıların piyasa gelişmelerini takip etmesi gerekiyor. Olası fırsatlar yakalamak önemli bir avantaj sağlayabilir. Gümüş, değer saklama özelliğiyle enflasyona karşı bir koruma aracı olarak düşünülüyor. Bu durum, gümüş fiyatlarının dalgalanmalarının stratejilerdeki önemini artırıyor. Hem perakende hem de kurumsal yatırımcılar için durum dikkate alınmalı.