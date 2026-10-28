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Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Ekim Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 28 Ekim 2026 itibarıyla dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Gümüş ons fiyatı 2674.98 TL alış ve 2677.99 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Gümüş gram fiyatı ise 85.9929 TL alış ve 86.0891 TL satış seviyelerinde bulunuyor. Günlük bazda %1.26 ve %1.25'lik düşüşler, yerel ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin yatırım kararlarını etkileyebileceğini gösteriyor. Yatırımcıların bu durumu dikkatle izlemeleri önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Ekim Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında dikkat çeken düşüşler gözlemleniyor. 28 Ekim 2026 itibarıyla durum böyle. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 2674.98 TL, satış fiyatı ise 2677.99 TL olarak belirlenmiş.

Gümüş onsun dolar cinsinden fiyatı ise 53.67 dolar alım ve 53.73 dolar satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Bu verilerde günlük değişim yüzdesi %1.34 olarak saptanmış. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki bu hafif düşüş, küresel ekonomik koşulların gümüş talebini dolaylı yoldan etkilediğine işaret ediyor.

Gümüş gram fiyatında durum farklı değil. 10:00 itibarıyla alış fiyatı 85.9929 TL, satış fiyatı ise 86.0891 TL olarak kayıtlara geçmiş. Gümüş gram fiyatında %1.25'lik bir düşüş görülmekte. Yerel piyasalarda gümüş gram fiyatındaki bu düşüş, döviz kurundaki dalgalanmalarla global piyasalar arasındaki ilişki ile bağlantılı olarak değerlendirilebilir.

Piyasalardaki belirsizlikler dikkat çekiyor. Gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, yatırım kararlarını etkileyebilir. Gümüş yatırımcılarının bu durumu dikkatle takip etmesi önemli. Ekonomi uzmanlarının gümüş fiyatları üzerindeki öngörüleri, önümüzdeki günlerde yatırımcıların ilgisini çekecektir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Ekim Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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